WhatsApp : 33 idées de dictons, photos et vidéos pour Halloween

Le 31 octobre, l’heure des fantômes, des sorcières et des zombies sonne à nouveau. Afin de vous préparer de manière appropriée pour le festival de l’horreur, nous vous proposons 33 idées de vidéos d’Halloween, de dictons, d’images et d’applications avec lesquelles vous pouvez faire des amis sur WhatsApp une joie effrayante.

13 dictons WhatsApp appropriés pour Halloween

« La charité s’il-vous-plaît! » – Je suis sûr que tout le monde a entendu ça à la maison à Halloween. Mais cela ne doit pas toujours être ce classique. Il y a beaucoup de dictons qui riment et disent la même chose : je veux des bonbons ! Êtes-vous trop vieux pour aller de maison en maison avec ça? Alors tentez votre chance sur WhatsApp. Par exemple ci-joint :

Quand les portes du royaume des morts s’ouvrent pour une nuit, je sais qui rit le moins. Je te préviens, je compte jusqu’à quatre. Si vous n’avez rien de savoureux, il y a du papier toilette ! Les sorcières, les démons et les fantômes se déplacent de maison en maison aujourd’hui, regardez aussi par vos fenêtres et chassez les mauvais esprits. Pour les remercier de cela, sortez-leur des bonbons du placard ! Aujourd’hui, c’est la nuit effrayante et tous les esprits se sont réveillés. Nous sommes tous là aussi et voulons toutes sortes de choses sucrées. L’horreur se faufile de maison en maison et appelle tout le monde ! Nous sommes les petits fantômes et aimons manger de la pâte. Si vous ne nous donnez rien, nous serons coincés ici ! Les esprits sauvages sont autour aujourd’hui, ici et là et autour. Et ils ne donnent pas la paix jusqu’à ce qu’ils obtiennent quelque chose de sucré. L’homme vaudou est à la porte et évoque de mauvaises choses. Si vous lui laissez des bonbons à la porte, il le fera ailleurs ! Jupe de sorcière et balai de sorcière, nous sommes de petites créatures magiques ! Chapeau de sorcière et chat de sorcière, donnez-nous des bonbons sur la patte ! Je sors de ma tombe parce que j’ai faim ! Y a-t-il des os ou du sang ici ? Les bonbons seraient tout aussi bons ! Nous sommes venus ici sur le balai, ce n’est pas difficile pour les sorcières. Si nous obtenons quelque chose de sucré, vous nous verrez voler ! Aujourd’hui, tous les esprits sont éveillés, toutes les sorcières sur le toit. Des monstres se faufilent dans la maison, alors donne vite quelque chose de sucré ! Je suis le fantôme d’à côté, donne-moi des bonbons, ou c’est ton tour !

13 photos WhatsApp pour une humeur effrayante

Si, d’un autre côté, vous n’êtes pas intéressé par les bonbons, mais que vous voulez répandre la peur et l’horreur (associés à un peu de plaisir), alors vous feriez mieux de chercher des images appropriées à envoyer sur WhatsApp. Les bases de données Pixabay et Pexels, par exemple, proposent des images gratuites avec une licence Creative Commons en téléchargement. Et nos recherches ont révélé ceci : l’une ou l’autre image d’horreur pour Halloween est également incluse …





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image : © Pexels 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image : © Pexels 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image : © Pexels 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image : © Pexels 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image : © Pexels 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021





Des images effrayantes (et une citrouille) font d’Halloween une coutume horriblement belle



Image: © Pixabay 2021



3 applications pour les salutations effrayantes d’Halloween

Les images effrayantes ne sont pas assez personnelles pour vous ? Transformez-vous ensuite en zombie et effrayez vos contacts WhatsApp en tant que morts-vivants. Des applications adaptées sont disponibles pour Android et iOS.

The Walking Dead : Mort toi-même





L’application « The Walking Dead : Dead Yourself » réveille le zombie qui sommeille en vous !



Image : © Google Play / AMC 2018



Quiconque a toujours voulu ressembler à un zombie de « The Walking Dead » peut désormais se transformer numériquement en mort-vivant avec l’application « The Walking Dead: Dead Yourself ». L’application propose différents types et animations de zombies. Vous pouvez envoyer une image, un GIF ou une courte vidéo de votre transformation en zombie directement depuis l’application à vos contacts WhatsApp. L’application parfaite pour une salutation effrayante d’Halloween.

Téléchargement gratuit de The Walking Dead: Dead Yourself pour Android.

Changeur de voix avec effets





Voulez-vous envoyer à vos contacts WhatsApp un message vocal effrayant ? Avec l’application « Voice change with effects » pour Android, vous pouvez déformer votre voix au-delà de la reconnaissance. Les différents filtres incluent également de nombreuses voix prêtes pour Halloween, telles que des monstres, des extraterrestres, des poltergeist, des zombies ou le déformateur de voix de « Scream » (appelé « masque de crâne » dans l’application). Le changeur de voix n’est malheureusement pas disponible pour iOS, mais l’application « Voice Changer Plus » propose des voix effrayantes similaires pour les propriétaires d’iPhone.

Changeur de voix avec effets à télécharger gratuitement pour Android.

Téléchargez Voice Changer Plus gratuitement pour iOS / iPadOS.





L’application Vampify vous transforme, vous et vos amis, en vampires effrayants ou adorables.



Image: © Apptly LLC 2021



Ceux qui préfèrent les vampires aux zombies peuvent se transformer en sangsues sur iPhone ou iPad. En plus des dents pointues, d’autres accessoires tels que des morsures, des taches de sang et d’autres effets de vampire sont également disponibles. Les fans d’Halloween qui veulent non seulement avoir peur mais aussi s’amuser peuvent utiliser les effets de vampire sur des photos d’enfants ou d’animaux domestiques. Les bébés vampires ou les chats vampires sont plus une raison de sourire que de peur.

Téléchargez Vampify – Transformez-vous en vampire pour iOS / iPadOS.

4 vidéos WhatsApp avec un facteur effrayant

Les photos ne vous font pas assez peur ? Ensuite, vous devriez consulter YouTube pour des vidéos effrayantes et les partager via un message WhatsApp. Qu’il s’agisse de scènes de films effrayantes, de vrais enregistrements ébouriffants ou de musique qui vous fait frissonner, l’horreur partagée est une double horreur. Ou quelque chose comme ça …