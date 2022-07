Quel est le nom de la série où Rafael Caro Quintero apparaît et de quoi s’agit-il

dealer de drogue Rafael Caro Quintero v.Le fondateur du cartel de Guadalajara a été arrêté le 15 juillet, étant connu comme l’un des premiers et des plus grands groupes de trafic de drogue avec son histoire donnant lieu à diverses séries sur le thème du trafic de drogue, l’une des plus populaires étant la série Netflix »Narcos : Mexique ».

La série découle de la série originale »Narcos », avec »Narcos : Mexique » se concentrant spécifiquement sur le trafic de drogue au Mexique, tournant autour de la formation du cartel de Guadalajara, qui est considéré comme le premier grand cartel mexicain fondé au cours de la années 1980.

« Narcos: Mexico » prend en compte de grandes figures du monde du trafic de drogue, puisqu’en plus de Caro Quintero, on parle de Miguel Ángel Felix Gallardo, Ernesto « Don Neto » Fonseca Carrillo et Amado Carrillo Fuentes. L’acteur Ténoch Huerta Il est chargé de donner vie à Rafael Quintero, étant un partenaire de Félix Gallardo.

Le personnage de Caro Quintero était le personnage principal de la première saison, et avait un rôle récurrent pour la seconde, mais dans la troisième saison de « Narcos: Mexico », la série s’est concentrée sur d’autres personnages, Caro Quintero n’ayant plus d’étoile apparence.

De quoi parle Narcos : Mexique ?

La série nous raconte comment Caro Quintero, joué par Huerta, veut se lancer dans le trafic de marijuana, bien qu’il se lance plus tard dans le commerce de la cocaïne, une drogue à laquelle il deviendrait également accro, étant représenté dans « Narcos : Mexico », en tant que volatile et caractère violent, se terminant par une arrestation au Costa Rica pour l’enlèvement et la mort d’Enrique ‘Kiki’ Camarena, un agent de la DEA.

« Narcos : Mexico » est une websérie produite par Gaumont International Television pour Netflix, qui a été créée par les Américains Carlo Bernard Oui doug miroet qui est basé sur la vie de divers trafiquants de drogue qui ont réussi à s’imposer comme les plus puissants et les plus dangereux dans la décennie des années 80 et 90 au Mexique.

Actuellement, la production compte trois saisons, auxquelles Michael Peña a participé, qui joue Kiki Camarena, un agent infiltré de la DEA qui obtient des informations précieuses grâce à une série d’informateurs sur Félix Gallardo, le chef du cartel de Guadalajara. Gallardo est joué par l’acteur et producteur mexicain diego lune.