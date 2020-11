2 Chainz est toujours confus à propos de son crochet « F * ckin ‘Problems »

2 Le crochet de Chainz sur « F * ckin ‘Problems » faisait à l’origine partie d’un couplet enregistré pour une chanson de Drake.

2 Chainz a des succès absolus qui ont résisté à l’épreuve du temps. Avec certains des meilleurs one-liners et punchlines, il a consolidé sa place d’icône du rap, ce qui a été prouvé lors de son défi Verzuz contre Rick Ross plus tôt cette année. Le rappeur est à un jour de la sortie de son nouvel album tant attendu Alors aide-moi Dieu et, afin de promouvoir le projet, il a fait appel à Ebro Darden et Peter Rosenberg de Hot 97 pour discuter de sa carrière historique et de la nouvelle musique à venir. À la 33e minute, ils ont pu discuter de certains des succès les plus populaires de Chainz, touchant son crochet de « Fuckin ‘Problems » de A € AP Rocky. Apparemment, le rappeur n’était même pas au courant que ses paroles avaient réussi parce qu’il l’avait enregistré sur une chanson complètement différente, qui était destinée à Drake.

« Donc, la façon dont cet album est né … c’est le couplet que j’ai fait pour Drake, c’est comme ça que j’ai su que ce mec était malade dès le début, d’accord », a déclaré Tity Boi, révélant que la chanson avait été enregistrée à peu près au même moment où ils a travaillé sur « No Lie ».

Il dit qu’il pensait que le verset était l’une de ses meilleures œuvres, c’est pourquoi il a été surpris de ne jamais en avoir entendu parler pendant un certain temps. Puis, un soir, il est allé à une fête chez Drake, où le natif de Toronto était le DJ, et il a entendu à nouveau le couplet. Cependant, c’était sur une chanson différente.

«Je pensais peut-être que je trébuchais ou quelque chose comme ça», admet 2 Chainz. Il prétend que le couplet a été réutilisé pour « Fuckin ‘Problems » et qu’à ce jour, il n’est pas tout à fait sûr de savoir comment il a fini sur la chanson. Il ne se plaint pas cependant. C’est l’un de ses hameçons les plus populaires.

« Nous n’en avons jamais parlé, je pense », a ajouté Chainz. « Je n’en ai jamais parlé à cet homme toute ma vie, et je pense que moi et lui et 40 ans … Je ne pense même pas à A € AP [Rocky] sache que c’est comme ça que ça s’est passé. «

