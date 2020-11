Consultez les documents de la Cour qui ont montré comment les disciples de gangsters ont extorqué Rick Ross

Vers 2012, les Gangster Disciples sont venus après Rick Ross pour avoir laissé tomber leur fondateur Larry Hoover dans la chanson «BMF» et pour avoir utilisé le symbole majeur du gang, l’étoile de David sur sa mixtape, La Bar Mitzvah noire.

Ross a fini par annuler certains concerts, mais il l’a nié à cause des menaces des Disciples.

«J’ai annulé le reste de la tournée, parce que le promoteur ne s’occupait vraiment pas de ses affaires.… Jamais à cause de menaces. Je suis un homme certifié ici, un vrai patron. C’est quelque chose que tout le monde doit comprendre – les gangstas bougent en silence. Dans des situations comme ça, je me souviens juste de quelque chose qu’un gangsta de la vieille école du comté de Dade m’a dit il y a longtemps que – n’importe quel mec peut se tenir dans la foule avec 30-40 mecs et tout le monde est réel, tout le monde trille, tout le monde à propos de ça la vie, tout le monde gangsta, mais quand les hélicoptères sortent, tout le monde se couche », a déclaré Ross en décembre 2012.