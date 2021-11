Le film de Noël mexicain à ne manquer pour rien au monde

Décembre est le mois par excellence pour Productions sur le thème de Noël sortir en salles et sur les plateformes de streaming. Bien qu’ils accumulent déjà des dizaines de classiquesDe nouveaux contenus sont publiés année après année, ce qui peut être très intéressant. En ce sens, il sortira très prochainement en Netflix ongle film mexicaint’appelerna Noël pas si père et ici, nous vous disons pourquoi c’est l’une des bandes à voir absolument en ce moment.

Sera le 21 décembre quand le service d’abonnement publie cette comédie qui tourne autour de la célèbre fête. L’histoire commencera par un voyage familial assez normal à la plage, mais quand don Servando rencontrer Mme Alicia -Les têtus la tante d’Alma– tout se transforme en une compétition folle et étrange pour contrôler Noël. Il reste encore quelques jours pour voir le film, mais l’avant-première est déjà très prometteuse.

Avec l’adresse de Raul Martinez et scénario de Pedro González et Eduardo Donjuan, le casting a une participation très spéciale. C’est à propos du Mexicain Angélique Maria, l’actrice qui –après une pause dans le monde du théâtre- revient avec ce nouveau rôle chargé d’esprit de Noël et de charisme qui excite déjà les internautes.

Est-ce le film, cela fonctionnera comme la continuation de l’intrigue de Un père pas si père, qui a connu son lancement officiel en 2016 et qui racontait l’histoire de cette famille tant aimée du public local. Ce n’est pas la première fois que l’actrice fait partie d’un des contenus Netflix : elle l’a déjà fait avec La maison des fleurs, une série de trois saisons créée en août 2018 et présentant également une famille dysfonctionnelle pleine de secrets.

A cette occasion, on reverra dans les premiers rôles Héctor Bonilla et Benny Ibarra. De même, le casting est complété par les performances de Jacqueline Brancamontes, Renata Notni, Juan Pablo de Santiago, José Carlos Ruiz, Tina Romero, Ti, Ross, Tina French, Eduardo Tanús, Danniel García Liz, Yulian Díaz et Natalia Subtil, entre autres Des acteurs qui donneront plus de vie que jamais à la famille principale.

