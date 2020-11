Les conversations temporaires arrivent sur Instagram et Messenger: en «  mode disparaître  », les messages disparaissent du style Snapchat

Facebook annonce depuis longtemps cette nouveauté pour ses applications de messagerie et c’est enfin devenu une réalité. Depuis aujourd’hui Instagram et Facebook Messenger ont un mode dans lequel les messages sont éphémères. Dans ce mode, les messages et les photos disparaissent une fois que le destinataire les a vus. En effet, l’une des fonctions de base pour lesquelles Snapchat a gagné en popularité.





Aujourd’hui, la société a lancé une série de nouvelles fonctionnalités pour Facebook Messenger et Instagram. En fait, nous avons vu l’un des plus grands changements d’écran d’accueil depuis des années dans ce dernier. Instagram dispose désormais d’écrans dédiés à Reels (son alternative à TikTok) et Shop (sa propre boutique). Plus loin, le ‘Vanish Mode’ arrive. WhatsApp les a également mis en œuvre à sa manière.

Le mode Disparition est arrivé dans Messenger! Faites glisser votre doigt vers le haut dans un fil de discussion pour entrer. Faites glisser vers le haut pour désactiver. Certaines choses ne sont pas censées durer. #vanishmode https://t.co/kq6icgAiW2 pic.twitter.com/xAFdgRB3g6 – Messager (@messenger) 12 novembre 2020

Messages qui disparaissent une fois consultés

Le nouveau «mode disparaître» est essentiellement un mode où les conversations sont éphémères. Lorsque vous entrez dans ce mode dans une conversation, tout ce que nous envoyons (SMS, photos, vidéos, autocollants …) parvient à l’autre utilisateur mais une fois vu, il sera automatiquement supprimé. Cela ne signifie évidemment pas qu’il est 100% privé et sécurisé, après tout, le destinataire peut prendre une capture d’écran chaque fois qu’il souhaite stocker les informations.

La nouvelle façon apparaîtra dans les deux applications comme une option qui peut être activée et désactivée dans tous les paramètres de conversation avec une personne ou un groupe. Ce mode peut également être entré en faisant glisser vers le haut dans une fenêtre de discussion. L’option pour le désactiver se trouve en haut de la fenêtre de conversation ou en balayant à nouveau vers le bas. En effet, l’autre personne doit également accepter le mode pour l’initier.

Avec cette fonctionnalité Facebook reproduit l’une des fonctionnalités les plus cool de Snapchat et qui capte le plus ses utilisateurs. Les messages éphémères rendent les conversations plus privées d’une certaine manière. Il est similaire à l’effet obtenu par histoires donnant le sentiment que ce n’est pas un contenu qui reste pour toujours et peut être utilisé par quelqu’un plus tard.

Selon Facebook, le nouveau ‘Vanish Mode’ Accédez à Facebook Messenger dès aujourd’hui Dans certains pays. Dès que sur Instagram, arrivera à une date ultérieure cela n’a pas encore été déterminé. Quoi qu’il en soit, certains utilisateurs apparaissent déjà depuis quelques semaines, Facebook fait des tests alors peut-être que vous l’avez ou peut-être qu’il arrivera à tout moment.

Plus d’informations | Facebook