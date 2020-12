15 livres sur Elvis Presley par des personnes qui connaissaient le roi du rock and roll

Elvis Presley n’était rien de moins qu’une icône américaine. La mort prématurée du roi du rock and roll en 1977 a engendré un chagrin généralisé, des théories du complot – et même de nombreux livres de ceux qui connaissaient le mieux Presley.

Il y a tellement de livres sur Presley qu’ils sont presque devenus leur propre genre. Voici 15 des témoignages, mémoires et biographies écrits par les anciennes petites amies, membres de la famille, amis et employés de Presley.

Elvis Presley et Priscilla Presley à leur mariage | Keystone / Getty Images

Livres d’anciens amours de Presley

En dehors de sa carrière de musicien, Presley était peut-être surtout connu pour sa vie amoureuse tumultueuse – et très active. Voici quelques-uns des livres écrits par ses copines et amants au fil des ans.

‘Elvis et moi’ de Priscilla Presley

Priscilla Beaulieu a rencontré Presley en 1959, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Il était en poste en Allemagne à l’époque pendant son service dans l’armée américaine.

Ce qui a suivi était une longue romance qui a duré près de deux décennies. Beaulieu est devenue Priscilla Presley lorsqu’elle a épousé le roi en 1967. Elle a donné naissance à leur fille, Lisa Marie Presley, en 1968. Ils ont divorcé après seulement six ans de mariage en 1973.

Son mémoire de 1985 recherché, Elvis et moi, raconte l’histoire de sa romance compliquée avec la célèbre chanteuse tout aussi compliquée.

Priscilla Presley en 2019 | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

« Mon histoire » par Ann-Margret

L’actrice suédo-américaine Ann-Margret (née Ann-Margret Olsson) a eu une romance d’un an avec Presley après avoir joué dans le film de 1964 Viva Las Vegas. Ann-Margret était souvent appelée «la femme Elvis» dans la presse, et leur chimie était apparemment hors du commun. Les interprètes sont restés des amis proches jusqu’à la mort de Presley et Ann-Margret a assisté aux funérailles de Presley avec son mari, Roger Smith.

L’autobiographie d’Ann-Margret en 1994, Mon histoire, ne concerne pas uniquement Presley. Mais cela vaut la peine d’être lu pour tout fan d’Elvis qui souhaite en savoir plus sur leur histoire d’amour intense et leur amitié de longue date.

Ann-Margret et Elvis Presley dans «Viva Las Vegas» | Métro-Goldwyn-Mayer / Getty Images

« Il était une fois: Elvis et Anita » de Jonnita Brewer Barrett

Avant que la chanteuse et actrice Anita Wood n’épouse le joueur de la NFL Johnny Brewer, elle sortait sérieusement avec Presley de 1957 à 1962.

Presley a appelé affectueusement Wood – qui est devenu proche de la mère bien-aimée de Presley, Gladys Presley, au fil des ans, et a réconforté son petit ami après sa mort – comme «petite» et comme «fille numéro un». Wood a même renoncé à un contrat de sept ans avec Paramount Pictures pour être avec Presley à plein temps. Leur relation a pris fin à cause de la découverte par Wood de la romance naissante de Presley avec Beaulieu.

La fille de Wood, Jonnita Brewer Barrett, capture les souvenirs de sa mère de son temps avec Presley dans son livre de 2012, Il était une fois: Elvis et Anita. Le livre contient des instantanés inédits de Presley avec Wood, ainsi que des lettres que Presley a envoyées à sa petite amie d’Allemagne alors qu’il servait dans l’armée.

« Une petite chose appelée la vie » par Linda Thompson

Linda Thompson est une parolière à succès qui a finalement épousé Caitlyn Jenner (avec qui elle avait Brandon Jenner et Brody Jenner) et David Foster.

Mais avant tout cela, elle était une reine du concours de Memphis qui sortait avec Presley de 1972 à 1976. Beaucoup d’amis de Presley considéraient sa relation avec Thompson comme l’une de ses relations les plus intenses, importantes et affectueuses. Dans ses mémoires de 2016, Une petite chose appelée la vie, Thompson rentre dans les détails sur son passage à Graceland avec le roi du rock and roll.

Linda Thompson en 2014 | Imeh Akpanudosen / Getty Images pour Covenant House California

‘Elvis et Ginger’ par Ginger Alden

Après que Thompson ait quitté Presley à la fin de 1976, il est passé à Ginger Alden, une reine de reconstitution historique âgée de 20 ans vivant dans la banlieue de Memphis. Alden est devenu la dernière petite amie à long terme de Presley et sa dernière fiancée. Elle a été la première à découvrir Presley insensible dans sa salle de bain à Graceland quand il est décédé le 16 août 1977.

Mémoire 2014 d’Alden, Elvis et Ginger, revient sur leur relation d’un peu moins d’un an – y compris la mort subite de Presley et ses conséquences.

« Ne demandez pas pour toujours » par Joyce Bova

L’une des relations les moins connues de Presley était avec Joyce Bova, une assistante du Congrès qui a travaillé pour la Chambre des représentants des États-Unis pendant de nombreuses années. Presley a rencontré Bova à Las Vegas en 1969, et ils sont sortis ensemble pendant les trois années suivantes – alors qu’il était marié à Priscilla.

Dans Don’t Ask Forever: Mon histoire d’amour avec Elvis (publiée pour la première fois en 1994 et mise à jour avec des photos supplémentaires en 2015), Bova raconte sa romance avec le roi, y compris une grossesse qui, selon elle, s’est terminée par un avortement. Elle décrit également la rencontre de Presley avec le président Richard Nixon à la Maison Blanche.

Lisa Marie Presley, Elvis Presley et Priscilla Presley | Archives GAB / Redferns

Livres de la famille et des amis de Presley

Presley entretenait des relations étroites avec un cercle soudé d’amis, d’associés, d’employés et de confidentes qu’il appelait la Memphis Mafia. Il était également proche de nombreux membres de sa famille. Ces livres ont été écrits par les amis et les parents de Presley.

« Elvis: toujours s’occuper des affaires » par Sonny West

Sonny West a été le garde du corps de Presley et un ami proche pendant de nombreuses années. Dans ses mémoires de 2007, Elvis: toujours aux affaires, West plonge dans les moindres détails de ce que c’était vraiment de tourner avec le roi – de ses relations et de sa psyché à ses particularités, sa carrière et ses amitiés.

‘Elvis: mon meilleur homme’ de George Klein

Presley a rencontré George Klein pour la première fois en huitième année, quand Presley était le «petit nouveau à l’école». Leur amitié s’est épanouie au fil des ans lorsque Presley est devenu une légende du rock and roll, et Klein a également travaillé dans l’industrie de la musique en tant que DJ radio de Memphis.

Dans ses mémoires de 2011 Elvis: mon meilleur homme, Klein offre un rare aperçu des premières années de Presley par quelqu’un qui le connaissait bien. Il a également passé beaucoup de temps à Graceland plus tard dans sa carrière, ce qui lui permet d’avoir une vision amusante du fonctionnement interne de la machine à musique de Presley.

Elvis Presley et George Klein en 1970 | Archives Michael Ochs / Getty Images

« Moi et un gars nommé Elvis » par Jerry Schilling

Jerry Schilling a pratiquement grandi à Graceland, après avoir rencontré Presley pour la première fois alors qu’il n’avait que 12 ans et que le roi était une étoile montante de 19 ans sur la scène musicale. Presley a invité Schilling à travailler pour lui dans le cadre de la mafia de Memphis, et le reste était de l’histoire. Schilling plonge dans ses nombreuses décennies d’amitié avec Presley et avec son ex-femme, Priscilla, dans ses mémoires de 2007, Moi et un gars nommé Elvis.

‘Elvis by the Presley’ par Priscilla Presley, Lisa Marie Presley et d’autres membres de la famille

Dans Elvis par les Presley, une collection d’interviews éditée en 2005 par David Ritz, des membres de la famille Presley – y compris, bien sûr, Lisa Marie et Priscilla, mais aussi la cousine de Presley, Patsy Presley, et d’autres proches – racontent l’histoire du roi d’un point de vue profondément personnel. En plus des entretiens organisés avec les proches de Presley, le livre contient un certain nombre de photographies de haute qualité des souvenirs d’Elvis, de l’intérieur de Graceland, etc.

Elvis Presley, Diane Goodman et Joe Esposito | Collection Ron Galella / Ron Galella via Getty Images

Livres des employés de Presley

La renommée de Presley l’a amené à s’appuyer sur un certain nombre de membres du personnel de confiance pour l’aider à garder sa carrière et sa santé intactes. Ces livres ont été écrits par ses employés, collègues et employés résidents de Graceland.

‘Good Rockin’ Tonight ‘de Joe Esposito

Joe Esposito a rencontré Presley alors qu’ils servaient tous les deux dans l’armée. Ils sont devenus des amis de longue date et Esposito a été directeur de la route de Presley pendant plus de 20 ans de tournées. Esposito est devenu par la suite l’une des sources Elvis les plus respectées. Dans ses mémoires de 2016, Good Rockin ‘Tonight, il revient sur ce que c’était que d’être sur la route avec le roi.

Le salon d’Elvis Presley à Graceland | Mario Tama / Gettty Images

‘Inside Graceland’ par Nancy Rooks

Nancy Rooks a été la cuisinière et la femme de chambre de Presley à Graceland pendant plus d’une décennie. Dans son livre de 2005, À l’intérieur de Graceland, elle donne un aperçu de ce que c’était de répondre à tous les goûts et aversions de Presley pendant si longtemps. Rooks revient également sur le jour fatidique où Presley est mort, car elle a été l’une des premières à le retrouver après sa petite amie à l’époque.

« L’expérience Elvis » par Dave Hebler

De 1972 à 1976, Dave Hebler a travaillé comme garde du corps et instructeur de karaté de Presley. Le couple a formé un lien étroit, que Hebler revisite dans ses mémoires de 2018, L’expérience Elvis. Le livre de Hebler va au-delà du récit habituel et bien connu d’Elvis, se concentrant plutôt sur ses anecdotes personnelles – souvent loufoques – sur le travail pour la légende vivante.

« Prendre soin d’Elvis » par Letetia « Tish » Henley Kirk

Au fil des ans, comme la santé de Presley a décliné en raison de la toxicomanie, du stress et d’autres problèmes médicaux, il a dû être soigné par une infirmière privée. Letetia «Tish» Henley Kirk s’est occupée de Presley de 1968 jusqu’à sa mort en 1977. En 2015, à la demande pressante de certains fans passionnés de Presley, elle a publié Prendre soin d’Elvis, une rétrospective généreuse sur ce que c’était que de prendre soin du roi.

James Burton et Elvis Presley en spectacle | Steve Morley / Redferns

« Sur scène avec Elvis Presley » de James Burton, Ron Tutt, Glen D.Hardin et Jerry Scheff

Lorsque Presley est revenu aux concerts après son «retour» sur NBC en 1968, il a formé le TCB Band (qui représentait sa devise de longue date, «Taking Care of Business»), qui tourna régulièrement avec lui de 1969 à 1977. Les membres du groupe – James Burton, Ron Tutt, Glen D.Hardin et Jerry Scheff – racontent leurs expériences musicales et personnelles avec le chanteur dans leur livre 2020, Sur scène avec Elvis Presley.