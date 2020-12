The Punisher était dans Spider-Man 2 avec Tobey Maguire et vous n’avez pas remarqué: un vieux multivers?

Nous vivons actuellement l’un des meilleurs moments de l’histoire du cinéma de super-héros avec le troisième volet de ‘Homme araignée’, où ils chercheront un grand nombre de personnages pour participer. L’une des personnalités qui a déjà une présence confirmée est Tobey Maguire, qui a joué ‘Peter Parker’ dans la trilogie réalisée par Sam Raimi en 2002, 2004 et 2007.

D’une certaine manière, ces trois longs métrages, avec « X-Men », ont été ceux qui ont commencé le chemin que nous voyons aujourd’hui avec le Univers cinématographique Marvel et celle de DC Comics, qui, année après année, nous présentent des films de différents héros. On verra bientôt ‘Wonder Woman 1984’ sur HBO Max, l’année prochaine sera le moment de ‘Veuve noire’ Et donc cela durera longtemps.

Lorsqu’on demande aux fans quel est le meilleur film de super-héros, il est courant d’entendre que la réponse est ‘Spider-Man 2’ (2004), où il y a une apparence d’un personnage que peu ont remarqué. C’est à peu près pareil ‘Le punisseur’, qui sort son film la même année avec John Travolta dans le rôle de Howard Saint. Regardez la vidéo de la scène camée!







C’est la scène finale de ‘Spider-Man 2’, où Mary Jane s’échappe de son mariage pour rencontrer Peter et le moment où elle traverse le parc un homme se retourne et la regarde: c’est le Punisher. L’acteur original, Thomas Jane, n’était pas disponible à l’époque, ils ont donc ajouté un doublé.

+ Quel était le plan avec Spider-Man et The Punisher?

Officieusement, on sait que ce camée était un moyen d’introduire ‘The Punisher’ dans l’univers ‘Spider-Man’ pour les rassembler dans un futur projet, mais finalement cela ne s’est jamais produit et on ne sait pas s’ils avaient ajouté d’autres personnages. Le justicier et anti-héros a eu sa suite en 2008, mais avec un autre acteur (Ray Stevenson), laissant ainsi enterré le plan d’un crossover qui aurait été bien accueilli par les fans.