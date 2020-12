Les perturbations paralysent temporairement YouTube, Gmail, Play Store et Co.

Des services Google importants tels que YouTube, Gmail et Google Drive ont été frappés par une panne massive dans le monde lundi. L’Assistant Google et le Google Play Store n’étaient pas non plus disponibles dans de nombreux endroits.

Google a été frappé par une panne massive de ses services lundi. La plate-forme vidéo YouTube, le service de messagerie Gmail et Google Drive, le système de stockage dans le cloud, étaient probablement inaccessibles à des millions d’utilisateurs dans le monde. Google Maps et même le Google Play Store ont également souffert des perturbations à certains moments. Seule la recherche Google via un navigateur Web fonctionnait entre-temps.

La maison intelligente a également échoué

Selon les rapports des utilisateurs, même les systèmes de maison intelligente de Google Nest ne fonctionneraient temporairement pas et n’auraient donc reçu aucune commande de contrôle via l’application ou l’Assistant Google. Là aussi, les services correspondants avaient apparemment échoué côté serveur.

La plupart des services Google semblent à nouveau fonctionner depuis environ 13h30, bien que des problèmes individuels puissent encore survenir. Aucune information n’est encore disponible sur la cause des dysfonctionnements. On ne sait pas non plus combien d’utilisateurs ont finalement été touchés. Le fait est qu’une défaillance prolongée des services Google aurait des effets massifs, y compris sur les entreprises qui dépendent des services Web de l’entreprise. Un site Web de service affiche l’état actuel de divers services Google.