Red Dagger : les clés du nouveau personnage de Marvel

Red Dagger est un nouveau héros de l’univers cinématographique Marvel qui prête une main très spéciale à Kamala Khan lors de son voyage à travers le Pakistan.

©Disney+Dague rouge

Mme Merveille suivez l’histoire de kamala khan à travers Disney+ où l’on a pu voir comment la jeune femme s’habitue à ses nouveaux pouvoirs et se rend à Karachi à la demande de sa grand-mère avec qui ils ont partagé une vision troublante. Puis, dans les terres où sa famille a su forger un destin héroïque pour Kamala, elle est approchée par Red Dagger d’une manière inattendue : un pur art martial !

« Qui vous a appris ça, les Teenage Mutant Ninja Turtles ? », demande la jeune femme à l’adolescent qui se couvre le visage d’un foulard rouge. Lui, voyant les capacités dont elle fait preuve grâce à son bracelet qui libère son énergie interne, ou Nouril répond : « Toi, King Kong ? ». On peut voir une alchimie très particulière entre ces personnages qui se défient depuis le début jusqu’à ce que Red Dagger convainque Kamala de l’accompagner.

Le poignard rouge aide Kamala

Puis on apprend que Red Dagger est le jeune Kareem, un héros de Karachi qui met en garde Kamala sur la dangerosité des Clandestines, ce groupe de méchants qui cherche désespérément le bracelet que la jeune femme a en sa possession et qu’il pourrait être catastrophique pour nous l’univers s’ils l’utilisaient pour revenir à leur réalité. Les poignards rouges, Kareem et Waleed, aident Kamala à affronter le métro.

Malheureusement, Najma tue Waleed et Kareem et Kamala parviennent à s’échapper d’une situation dangereuse. la série de Disney+ introduit ainsi un nouveau héros dans le Univers cinématographique Marvel. Red Dagger a une connaissance approfondie des arts martiaux et utilise des poignards comme armes face à ses ennemis. Il couvre son identité d’un foulard rouge sang. Karachi est sa base d’opérations où il décide d’affronter les Djinn.

La dernière entrée de l’émission montrait Kamala disant au revoir à Kareem avec qui elle a noué un lien très spécial en très peu de temps. Le personnage, créé par G. Willow Wilson et Mirka Andolfo pour Mme Marvel (Vol. 4) #12, publié en 2016, a même embrassé Kamala dans les romans graphiques, avouant ses sentiments. la série de Disney+ montrera une approche romantique entre eux? Un autre détail est que dans les bandes dessinées, il déménage aux États-Unis. Dans la série, on peut sûrement s’attendre à le voir en Amérique du Nord.

