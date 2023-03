10 séries similaires à « The Night Agent »

Depuis sa première en Netflixle 23 mars 2023, « The Night Agent » (« The Night Agent » dans sa langue d’origine), série d’action et de suspense créée par Shawn Ryan, s’est positionnée à la première place du Top 10 des séries les plus populaires depuis la plateforme de streaming.

Alors que le dernier épisode ouvre la voie à une deuxième saison du thriller d’action basé sur le roman du même nom de Matthew Quirk, les fans attendent avec impatience les nouvelles aventures de l’agent du FBI Peter Sutherland et une éventuelle réunion avec Rose.

Pour l’instant, les fans de « l’agent de nuit” peut profiter de séries similaires dans l’intrigue ou d’autres détails. Certains sont également disponibles sur Netflix et d’autres sur des plateformes de streaming telles que Amazon Prime Vidéo.

LISTE DES SÉRIES SIMILAIRES À « THE NIGHT AGENT »

1. Patrie

Synopsis: Après huit ans détenu par Al-Qaïda, l’officier Nicholas Brody est miraculeusement secouru et reçu avec les honneurs. Mais un agent du FBI émotionnellement troublé se méfie de l’histoire racontée et craint que Brody ait subi un lavage de cerveau pour en faire un espion du terrorisme islamique.

Où voir ?: Netflix (États-Unis)

Claire Danes dans le rôle de Carrie dans la série « Homeland » (Photo : Showtime)

2. La recrue

Synopsis: The Rookie tourne autour d’Owen Hendricks, un jeune avocat de la CIA dont la première semaine de travail prend une tournure inattendue lorsqu’il trouve une lettre de menace de l’ex-agent Max Meladze, qui prévoit d’exposer l’agence à moins qu’elle ne soit disculpée de graves accusations criminelles. crime.

Owen se retrouve empêtré dans le monde dangereux et souvent absurde du jeu politique et de ses nombreux pièges, alors qu’il parcourt le monde dans l’espoir d’accomplir ses missions et de laisser sa marque sur la CIA.

Où voir ?:Netflix

Noah Centineo est chargé d’incarner Owen Hendricks dans la série « The Rookie » (Photo : Netflix)

3.24

Synopsis: L’agent antiterroriste Jack Bauer fait face à une course contre la montre dans laquelle il doit libérer sa femme et sa fille, qui ont été kidnappées, et en même temps désamorcer un complot visant à assassiner le sénateur David Palmer, le premier candidat noir à la présidence des États-Unis. .

Où voir ?: Amazon Prime Vidéo

4. Garde du corps

Synopsis: Le sergent de police David Budd, un héroïque vétéran de l’armée britannique souffrant de trouble de stress post-traumatique, travaille maintenant comme agent de protection spécialisé pour le Metropolitan Police Service de Londres. Il est chargé de protéger l’ambitieuse ministre de l’Intérieur, Julia Montague, dont la politique soutient tout ce qu’il méprise.

Où voir ?:Netflix

Richard Madden dans le rôle du sergent David Budd dans la série britannique « Bodyguard » (Photo : BBC)

5. Fauda

Synopsis: La série israélienne raconte l’histoire de l’agent Doron Kavillio, vétéran de l’unité antiterroriste des Forces de défense israéliennes (FDI), qui retourne au travail pour retrouver un combattant palestinien qu’il croyait mort, déclenchant une série d’événements chaotiques. .

Où voir ?:Netflix

Lior Raz revient dans le rôle de Doron Kavillio dans la saison 4 de « Fauda » (Photo : Netflix)

6. Vrais mensonges

Synopsis: La série basée sur le film du même nom de 1994 de James Cameron tourne autour d’une femme au foyer de banlieue qui découvre que son mari consultant en informatique est un espion international qualifié, les incitant à sauver le monde et leur mariage.

Où voir ?:SCS

7. Le vieil homme

Synopsis: Basé sur le roman du même nom de Thomas Perry en 2017, Dan Chase est un ancien agent de la CIA qui a vécu hors réseau pendant trente ans. Après avoir tué un tueur, Chase est obligé de se cacher. Pendant qu’il se cache, Chase loue une chambre à Zoe McDonald, avec qui il est obligé de s’associer pendant sa fuite.

Où voir ?: Star Plus

8. La liste noire

Synopsis: La série NBC avec James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff et Ryan Eggold suit un brillant criminel qui abandonne et décide d’aider le FBI à attraper d’autres criminels, uniquement s’il travaille avec la nouvelle profileuse Elizabeth Keen.

Où voir ?:Netflix

9. Patriote

Synopsis: John Tavner, un officier du renseignement, est en mission pour empêcher l’Iran de mettre en œuvre son plan nucléaire. La mission nécessite de renoncer à tous les filets de sécurité et d’entreprendre une mission non officielle dangereuse.

Où voir ?: Amazon Prime Vidéo

10. Un espion entre amis

Synopsis: En Inglaterra, en 1963, Nicholas Elliott trabaja para el MI6 como oficial de inteligencia, pero se siente perturbado cuando se entera de que su amigo cercano y colega Kim Philby ha estado trabajando en secreto como agente doble para la KGB y ha desertado para la Union soviétique.

Où voir ?: Amazon Prime Vidéo