Millie Bobby Brown est la princesse Leia: l’incroyable Deepfake qui est devenu viral

L’univers de ‘Guerres des étoiles’ ces derniers temps, il regarde plus vers le passé que vers l’avenir, et c’est pourquoi ils nous ramènent au présent des personnages de la vieille école qui aujourd’hui ne sont plus avec nous ou qui ont une apparence complètement différente, et c’est là qu’ils agissez des effets visuels pour que le spectateur ait le sentiment que rien n’a changé.

Le dernier et le plus frappant était celui de Mark Hamill comme ‘Luke Skywalker’, où dans le dernier épisode de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ il a été vu avec un look rajeuni avec CGI, semblable à son apparence ‘Episode VI – Le retour des Jedi’ (1983), bien qu’un utilisateur sur Internet ait fait un Deepfake qui, selon lui, donne de meilleurs résultats.

L’une des premières utilisations de ces effets a été vue dans le film de 2016 ‘Rogue One’, où la scène finale appartient au Princesse Leia Organa généré par ordinateur. Puis à ‘Épisode XI – La montée de Skywalker’ (2019) a également été utilisé, puisque l’actrice Carrie Fisher il était mort trois ans plus tôt. Sans aucun doute, un outil qui a donné à Lucasfilm de nombreuses facilités.

Depuis l’apparition précoce de Millie Bobby Brown, de nombreux fans de la saga créée par George Lucas imaginé la jeune actrice jouant le personnage de Carrie Fisher à un moment donné, ils ont même fait des affiches d’elle comme Leia, mais il n’y a rien d’officiel. C’est pourquoi la chaîne YouTube, Stryder HD, a posté un Deepfake de la star de « Stranger Things » jouant la princesse. Regardez le résultat!

Pour le moment, il n’a pas été annoncé si Leia organa aurait un intérêt dans certains des futurs projets de la franchise, mais nous savons que c’est une réelle possibilité, car elle est dans le même calendrier que la saison 3 de ‘The Mandalorian’ ou les spin-offs ‘Rangers de la nouvelle république’ ou «Ahsoka».