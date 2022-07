‘Lord of the Rings: Gollum’, jeu vidéo: de quoi s’agit-il et quand est-il sorti

L’un des personnages les plus étranges, mais en même temps les plus aimés de la franchise « Le Seigneur des Anneaux », est sans aucun doute Gollum. C’est pourquoi le producteur DaedalicDivertissement travaille sur un nouveau jeu intitulé »Seigneur des anneaux : Gollum », étant une livraison totalement différente de ce que nous avons vu, suivant la vie et l’œuvre de la créature particulière.

Bien que le projet ait été gardé secret, Daedalic offrant à peine des avancées, on sait déjà quels seront les mécanismes, les personnages et la conception artistique du jeu, donc « Gollum » prévoit d’être une expérience unique pour tout le monde. Jeux »Seigneur des Anneaux ».

De quoi parle le Seigneur des Anneaux : Gollum ?

Comme mentionné ci-dessus, le jeu nous mettra dans la peau du titulaire Gollum alors que l’anneau prend le contrôle de sa vie, le poussant plus loin dans la folie. Le jeu se déroulera entre le moment où Gollum a trouvé l’anneau et le début de la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Dans la bande-annonce diffusée en 2021, vous pouvez voir la version de Gandalf qui sera dans le jeu, ainsi qu’un peu plus du monde. Les joueurs peuvent également s’attendre à voir un Gollum plus émotif que celui montré dans les films, un peu plus compatissant et attentionné. Cela permettra aux joueurs de sympathiser davantage avec lui tout au long du voyage épique que ce jeu promet.

Gandalf le Gris fait une brève apparition dans la bande-annonce, en tant qu’elfe, qui semble être Arwen, la princesse des elfes et le principal amour d’Aragorn. Parmi les autres personnages et créatures présentés dans la bande-annonce, citons les Ringwraiths, dont certains volent sur leurs Fellbeasts, Shelob l’araignée géante et de nombreux Orcs. Gollum passe la majeure partie de la bande-annonce à se cacher de ces méchants grâce aux mécanismes furtifs du jeu.

Quelque chose du genre plate-forme sera également implicite dans cet épisode, car nous pouvons voir Gollum se balancer à travers les vignes et se déplacer au bord d’un précipice. Il peut également nager sous l’eau à la première personne, contrairement au gameplay à la troisième personne du titre, avec un compteur de respiration standard pour illustrer son besoin d’air.

Quand est sorti « Gollum » ?

»Lord of the Rings: Gollum » devrait sortir le 1er septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Daedalic espérait auparavant sortir le jeu en 2021, mais lors de la conférence Nacon Connect 2021, il a été confirmé qu’il serait repoussé à 2022.