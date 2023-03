Elle est Verónica Jaspeado, l’actrice mexicaine victime de NXIVM qui a élevé la voix

HBO Max

L’actrice a raconté ce qu’elle a vécu à l’intérieur de NXIVM pour empêcher d’autres personnes de vivre quelque chose de similaire.

© Veronica MarbréL’actrice Verónica Jaspeado a expliqué pourquoi elle avait participé à un documentaire sur NXIVM

L’actrice Verónica Jaspeado est devenue une tendance après avoir accordé une interview pour sa participation à la série documentaire HBO Max Le Vœu (Le serment) et nous vous parlons qui est l’actrice mexicaine qui a élevé la voix en production en streaming sur NXIVM.

La série documentaire enquête sur le groupe de développement personnel NXIVM, « exposé en 2017 comme une secte sexuelle » tout au long de deux saisons et, en plus de participer au documentaire, Verónica Jaspeado a offert une interview à Ventaneando dans laquelle elle a expliqué pourquoi elle avait décidé d’élever la voix.

« Si j’ai osé parler, c’est justement parce que ça peut arriver à n’importe qui. J’en doutais beaucoup, parce que je disais que j’étais libre de tout ça, mais en même temps il y avait une partie qui disait, si mon expérience peut être utile à quelqu’un, je supporterai ma honte« , a-t-il déclaré dans une interview avec fenêtrage.

Verónica a averti que personne n’est exempté de vivre quelque chose de similaire, alors elle a dit que c’était un appel à faire attention et à être vigilant: »il est important d’ouvrir les yeux et de se rendre compte qu’il y a beaucoup de mauvaises personnes« , il a souligné.

+ Qui est Verónica Jaspeado et dans quelles séries et films apparaît-elle ?

Verónica Jaspeado est une actrice, chanteuse et mannequin originaire de Puebla, Mexiqueconnu pour des projets comme Mon amour, Ce que la vie m’a volé et 40 et 20. D’accord avec IMDB, a environ 26 projets de films et de télévision.

Jaspeado est apparu dans des projets tels que doublement enceinte, le sans âme, Hérédité, âme d’ange, Courir Coyote Courir, Papa à toutes les mères, l’amour est venu, Un itinéraire passion et Un crochet au coeurentre autres.

