Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont à nouveau filtrés et révèlent tous les détails de leur conception possible

Si tout se passe comme avant, nous devrions organiser en octobre prochain un événement « Made by Google ». Si l’entreprise révèle toutes les actualités logicielles sur Google I / O, cet événement de fin d’année se concentre sur le matériel Et, si on parle de Google, on parle bien sûr du Google Pixel, de ses propres smartphones qui, après les récentes fuites, commencent à se dessiner plus clairement.

Si il y a quelques jours Jon Prosser a révélé les premières images du nouveau Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, c’est maintenant au tour d’OnLeaks, l’un des fuites les plus prolifiques de l’industrie de la téléphonie mobile. Il a publié sur 91Mobiles et Digit une série de rendus basés, dit-il, sur des fichiers CAO.

Un module particulier, deux couleurs et jusqu’à trois caméras

Nous commençons par le Google Pixel 6, qui serait le modèle le plus élémentaire de la famille. Toujours selon les images OnLeaks, l’appareil aura un module de caméra particulier qui s’étendra à travers la zone supérieure du dos. Ce module aura un relief important, puisque l’épaisseur du terminal sera de 8,9 millimètres de l’écran à l’arrière et 11,8 millimètres de l’écran au module. 2,9 millimètres de différence, ni plus ni moins.

Apparemment, le terminal sera terminé en double couleur, quelque chose de typique du Google Pixel (qui a toujours généralement le bouton d’alimentation coloré), ce n’est que maintenant qu’il sera plus évident. D’après ce que nous pouvons voir sur les images, le dos sera blanc et aura le logo Google en orange dans la zone centrale, tandis que la bande qui sera au-dessus du module sera totalement orange.

Fuite d’images du Google Pixel 6.

D’après les rendus, il semble que le Google Pixel 6 aura des coins assez inclinés. L’écran sera plat et 6,4 pouces (résolution inconnue), le lecteur d’empreintes digitales sera en dessous et il aura un menton un peu prononcé. La chambre interne sera logée dans une perforation dans la zone centrale supérieure.

Quant à la caméra, les images révèlent deux capteurs situés à l’arrière. Google a toujours misé sur moins d’appareils photo et plus de photographie computationnelle et il ne semble pas que cela changera dans ses nouveaux smartphones. Dans le module caméra, nous trouverons les deux capteurs, le flash LED et ce qui ressemble à un microphone. Pour le reste, l’appareil devrait disposer d’un port USB Type-C, d’une recharge sans fil et de haut-parleurs stéréo dans la zone inférieure.

Si nous allons à Google Pixel 6 Pro, nous verrons qu’il est presque exactement le même, à la différence qu’il est plus grand, plus épais et avec un plus grand nombre de caméras. Pour des raisons pratiques, le mobile est similaire. Cependant, dans le module caméra, qui est moins épais (2,6 millimètres), nous pouvons voir une troisième lentille à des fins inconnues.

Pour les images, et toujours en gardant à l’esprit que rien de tout cela n’est officiel, on peut deviner que ce sera un téléobjectif. Les objectifs carrés correspondent généralement à ce type d’appareil photo, il ne serait donc pas déraisonnable de penser que le Google Pixel 6 Pro disposera d’un zoom optique. En tout cas, ce ne sont que des spéculations.

Fuite d’images du Google Pixel 6 Pro.

En termes de dimensions, si le Google Pixel 6 mesure 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, le Google Pixel 6 Pro s’élèvera à 163,9 x 75,8 x 8,9 millimètres. Cela se traduit par un écran diagonal plus grand de 6,67 pouces. Tous les détails du matériel ne sont pas encore connus, nous serons donc en attente.

En ce sens, les dernières rumeurs et fuites suggèrent que le Google Pixel 6 aura son propre processeur conçu par Google. C’est quelque chose qu’Apple, Samsung et Huawei font et il semble que Google ne veuille pas être laissé pour compte. Cette puce est connue sous les noms de code Whitechapel / GS101, avec « GS » l’acronyme apparent de Google Silicon. Nous devrons attendre pour sortir de la dette.

Via | 91Mobiles, chiffre