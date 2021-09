10 meilleurs films de Liam Neeson, classés

Liam Neeson agit depuis plus de quatre décennies. Le titan du blockbuster a couvert tous les genres, du drame à l’horreur, aux comédies musicales, à la romance, à la comédie, à l’action. Ce n’est pas surprenant que Liam Neeson a maintenu son statut de star de la liste A, étant donné qu’il continue d’élargir sa zone de confort, devenant même une véritable star d’action bien dans la cinquantaine avec le toujours populaire Pris En 2008.

Dire que l’acteur a de l’envergure serait un euphémisme, ce qui explique pourquoi il a autant de fans de différents horizons démographiques. Avec autant de films différents à son actif depuis 1978, nous avons décidé de jeter un œil au travail du légendaire comédien et de le réduire à ses dix meilleurs films.

Ce n’est pas facile de ne choisir que dix films dans une filmographie qui comprend 137 génériques d’acteurs. Neeson est un bourreau de travail, et cela se voit dans chaque image. Il n’est pas étonnant que des auteurs tels que Steven Spielberg et Martin Scorsese aient choisi de travailler avec lui au fil des ans. Liam Neeson s’adresse à tout le monde et à tous les genres, et cette liste le reflète.

Avant de jouer dans Batman commence, Liam Neeson a joué un super-héros de Frankenstein-des proportions esques dans Homme sombre. Réalisé par Sam Raimi, et écrit comme une ode aux films de monstres Universal, Homme sombre est un film sanglant, étrange et tragique que le Dr Peyton Wilder de Neeson porte sur son dos mutilé. À l’époque, Neeson était un acteur relativement inconnu, mais Universal a jeté les dés sur le casting en raison à la fois de Raimi LesEvil Dead le succès de la franchise et le succès de Tim Burton’s Homme chauve-souris l’année précédente. contrairement à la liste de Schindler, sorti trois ans plus tard, Dr. Wilder de Neeson est bruyant, bruyant et imprévisible. C’est une performance amusante à revoir.

Bien qu’à première vue, il ressemble à un film d’action de Liam Neeson contre les loups arctiques, c’est aussi une méditation réfléchie sur la mort et la nature éphémère de la vie. L’une des premières incursions de Neeson dans le genre de l’action, Le gris a été filmé dans des conditions tout aussi brutales alors que les loups attaquent les personnages. Neeson a tourné le film sept heures par nuit par temps de -35 degrés, avec les caméras, les acteurs et l’équipe constamment gelés, et a quand même réussi à donner une performance convaincante. Il livre le motif verbal du film avec une passion irrésistible, « Une fois de plus dans la mêlée. Dans le dernier bon combat que je connaisse. Vivre et mourir ce jour-là. Vivre et mourir ce jour-là. » Avec une telle nuance, cela donne au public des frissons semblables à ceux de la nature sauvage de l’Alaska.

Dans Un monstre appelle, Liam Neeson exprime le monstre, et sa voix grave et grognante est parfaite pour la performance de voix off. Aussi proche d’un film familial sur cette liste, le monstre de l’arbre de Neeson, simplement nommé « Le monstre », initialement une source de peur pour le garçon du film, sert finalement de caisse de résonance et de véhicule pour l’aider à faire face à sa mère mourante pendant qu’elle endure. ses traitements de chimiothérapie. Dans un conte d’histoires allégoriques, de fantasmes d’enfance et d’évasion, Neeson livre l’une de ses meilleures performances à ce jour.

Vous avez probablement cité le monologue emblématique « Je vous trouverai » de Neeson dans ce film, ou au moins entendu vos amis, connaissances ou diverses parodies de la culture pop le faire. Dans Pris, Neeson incarne un homme doté de compétences très particulières qui, après l’enlèvement de sa fille, se lance dans une tuerie d’un seul homme pour la sauver. C’est le film qui a solidifié Neeson en tant que star de l’action et a suscité deux suites réussies. Pourtant, ce film reste le meilleur de la trilogie, simplement parce que le public n’avait pas été exposé à la dextérité physique, au ton vindicatif et à la colère explosive que Neeson avait enfouis en lui, et la formule de vengeance de la trilogie était fraîche et passionnant.

Voleur honnête place Liam Neeson au centre d’un scandale du FBI. En tant qu’ancien braqueur de banque recherché par les autorités fédérales, le personnage de Neeson, Tom Dolan, un autre ancien marin, conclut un accord avec le FBI, pour ensuite être doublé, car les agents qui le capturent recherchent l’argent qu’il a stocké. Dolan n’était pas là pour l’argent, mais plutôt pour le plaisir de s’en tirer sans enfreindre la loi. Des combats à coups de poing, des poursuites en voiture et des explosions inattendues – tous les ingrédients d’un grand film d’action de Neeson, dans lequel, bien sûr, l’acteur chevronné sort toujours en tête. Neeson était généralement salué par la critique pour sa capacité à réaliser le film.

L’un des thrillers d’action les plus récents et les plus politiquement actuels de Liam Neeson, Le tireur d’élite suit l’ancien marin et fermier de l’Arizona Jim Hanson, qui devient le protecteur d’un jeune garçon mexicain fuyant les sicarios du cartel. Après avoir appelé la patrouille frontalière, les choses ne font qu’empirer, et Jim doit se réconcilier avec les dégâts qu’il a causés, alors il décide d’emmener le jeune garçon dans sa famille à Chicago. Le tireur d’élite est une sombre histoire de corruption, d’échec et de rédemption. Neeson est généralement fort en tant que gardien assez fermier devenu dur à cuire, prêt à mettre sa vie en jeu pour la justice – un thème commun à tous ses personnages d’action.

Quelqu’un devait faire un thriller sur les camionneurs sur route de glace, à propos duquel une émission extrêmement populaire a été réalisée. Et les fans et les critiques étaient heureux de l’avoir fait avec Liam Neeson à la tête du casting. La route de glace raconte l’histoire d’un conducteur de glace qui se lance dans une mission de sauvetage impossible après l’effondrement d’une mine de diamants dans une région éloignée du Canada. Neeson doit traverser un océan gelé afin de sauver la vie des mineurs pris au piège dans l’accident, tandis que l’océan dégèle et que la menace d’agents corrompus de la compagnie d’assurance se rapproche de lui. Neeson joue un personnage discret mais résolu avec à la fois le SSPT et l’aphasie, véhiculant admirablement la maladie mentale.

Le premier film de Christopher Nolan La trilogie du chevalier noir, Batman commence a pris une direction entièrement nouvelle et graveleuse dans le genre des super-héros – une direction que des films comme celui-ci tenteraient d’imiter dans les années à venir. Liam Neeson a donné vie au méchant populaire Ra’s al Ghul à partir des bandes dessinées de DC avec à la fois pathos et intelligence rusée. Debout à 6’4″, la présence à l’écran de Neeson intimide même le jeune Bruce Wayne tout au long du film. Cela ne fait pas de mal que Neeson apporte une bonne quantité de prouesses au combat et d’intelligence, piquer une doublure à sa performance. C’est un rôle emblématique qu’il jouerait revisiter dans le troisième et dernier chapitre de la trilogie, Le chevalier noir se lève.

Silence, un film de 159 minutes basé sur l’histoire vraie de prêtres jésuites du XVIIe siècle (interprétés par Andrew Garfield et Adam Driver), qui se lancent dans un voyage au Japon pour sauver leur mentor (Liam Neeson), marque le deuxième film de Neeson avec Scorsese après Gangs de New-York. Neeson donne une performance modérée. À travers son personnage, qui a dénoncé Jésus, est devenu bouddhiste et a hérité d’une famille japonaise d’hommes chrétiens japonais exécutés, Scorsese crée un récit édifiant des dangers des missionnaires dépassant leurs frontières, car le peuple japonais n’a jamais eu besoin d’être sauvé. Neeson a perdu près de 20 au cours du calendrier de production difficile. Même si Silence n’est pas le film le plus populaire de Scorsese, c’est un projet passionné qu’il a passé trente ans à essayer de réaliser, et cela en dit long qu’il a choisi Neeson comme l’un de ses personnages principaux.

Sans doute le film le plus acclamé par la critique de Steven Spielberg, la liste de Schindler, basé sur l’histoire vraie d’Oskar Schindler, a fait de Liam Neeson une star. Le film couvre la création par Schindler d’une usine de fabrication de produits émaillés employant des travailleurs essentiels juifs afin d’éviter qu’ils ne soient emmenés dans des camps de concentration, ses relations étroites avec les nazis SS, son changement d’avis pour sauver autant de Juifs que possible et sa prévention ultime des Juifs. transporté de la ville de Brünnlitz à Auschwitz. À travers l’utilisation par Spielberg du noir, du blanc et du rouge, il met l’accent sur le changement d’avis de Schindler, que Neeson dépeint avec tant d’éloquence. Neeson ne joue pas un homme avec une boussole morale parfaite, et la complexité de cela est jouée à la perfection à travers ses expressions faciales subtiles et sa voix douce.

Sujets : Prises, Liste de Schindler, Darkman, Voleur honnête, Le tireur d’élite