‘Overwatch’ Nerfs de nombreux DPS et soutenir les héros avec Orisa obtenant un buff

Un nouveau Overwatch Le patch est en ligne et inclut tous les changements testés par Blizzard dans la carte expérimentale de la semaine dernière. Cela supprimera une grande partie du fluage de puissance qui est entré dans le jeu au cours des dernières années, et ce sont généralement des mouvements positifs tout autour.

Après que Blizzard ait récemment nui à l’efficacité de certains chars, les héros DPS avaient besoin de moins de dégâts pour abattre les boucliers. Un effet d’entraînement de cela est que les héros de soutien n’ont pas besoin non plus de produire autant de soins, donc certains d’entre eux ont également été nerfés. Le seul héros à avoir un vrai buff dans ce patch est Orisa, dont le récent nerf à sa Halt! la capacité a été légèrement inversée.

«Dans un environnement avec des barrières moins omniprésentes, certains héros de Damage sont devenus de plus en plus meurtriers. En tant que tel, nous cherchons maintenant à réduire les dégâts en conséquence », a écrit Blizzard dans le Overwatch notes de patch. «En tant qu’effet en cascade, cela introduit également un besoin de réduire les sorties de soins pour certains héros de soutien, car les dégâts sont globalement moins importants.»

Un changement général d’armure est désormais en vigueur: «La réduction des dégâts de type faisceau contre les réserves de santé d’armure est passée de 20% à 30%.» L’armure aura un peu plus de résistance contre les tirs principaux de Zarya, Symmetra et Winston, ainsi que l’ultime Coalescence de Moira.

Le reste des changements concerne principalement la réduction des munitions et la limitation de la vitesse à laquelle certains personnages peuvent tirer. J’ai écrit sur les implications de ces changements la semaine dernière lorsque Blizzard a déployé le patch expérimental, et vous pouvez lire ce qu’ils signifient tous ici.

Quelques autres notes rapides: Widowmaker est probablement le plus grand perdant ici, avec des nerfs à la fois pour ses munitions à lunette et sa portée efficace – il sera plus difficile pour elle de tirer sur de nombreux héros à très longue distance sur des cartes avec d’énormes lignes de vue.

Les joueurs de McCree pourraient être tentés d’utiliser sa capacité Fan the Hammer un peu plus souvent à bout portant lorsqu’il étourdit un ennemi avec son Flashbang. Compte tenu de son tir principal plus lent, il ne le trouvera pas aussi facilement pour frapper quelques tirs à la tête rapides sur un adversaire flashé.

Voici le plein Overwatch notes de mise à jour pour le 31 août:

Armure

La réduction des dégâts de type poutre contre les réserves de santé d’armure est passée de 20% à 30%

Ana

Fusil biotique

Général

Munitions réduites de 14 à 12

Ashe

La vipère

Général

Munitions max réduites de 15 à 12

Feu secondaire

Les dégâts de la visée descendante sont passés de 85 à 80

Baptiste

Lanceur biotique

Feu secondaire

Munitions de grenades réduites de 12 à 10

Rafale régénérative

Soins totaux réduits de 150 à 75

Baptiste reçoit désormais deux fois plus de soins de Regenerative Burst

Junkrat

Lanceur de frag

Dégâts d’impact réduits de 50 à 40 (Total 130 à 120)

McCree

Casque bleu

Feu primaire

Récupération augmentée de 0,42 à 0,50

Moira

Prise biotique

Guérison

Soins persistants réduits de 4 à 2 secondes (Total des soins de 65 à 35)

Soins par seconde augmentés de 65 à 70

Taux de consommation des ressources de guérison augmenté de 11 à 14 (27%)

Dommage

Angle d’attache réduit de 37%

Taux de gain des ressources de soins augmenté de 50%

Orisa

Arrêt!

Rayon augmenté de 4 à 5

Vitesse du projectile réduite de 30 à 25

Pharah

Lance-roquettes

Récupération augmentée de 0,75 à 0,85

Symmetra

Projecteur Photon

Feu secondaire

Dégâts max réduits de 140 à 120

Veuf

Baiser de la veuve

Général

Le nombre maximal de munitions est passé de 30 à 35

Feu secondaire

Coût des munitions à lunette augmenté de 3 à 5

Les tirs à lunette ont maintenant jusqu’à 50% de réduction des dégâts de 60 à 85 mètres

Zarya

Canon à particules

Feu secondaire

Coût des munitions augmenté de 20 à 25

Le correctif est maintenant déployé sur toutes les plates-formes. Cependant, l’Overwatch League n’utilisera pas ce patch pendant les séries éliminatoires. Il en utilisera plutôt un du début du mois qui a nerf Orisa, Sigma et Brigitte, mais a donné à Roadhog et à Pharah de sérieux buffs.

