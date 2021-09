La robe d’Olivia Rodrigo pour le gala d’ouverture de l’Academy Museum of Motion Pictures a déclenché un débat viral en ligne.

Les fans d’Olivia Rodrigo ont pris sa défense après que la chanteuse de 18 ans a été accusée de porter une robe « inappropriée ».

Le samedi 26 septembre a eu lieu le gala d’ouverture de l’Academy Museum of Motion Pictures. De nombreuses célébrités de premier plan étaient présentes, notamment Angela Bassett, Katy Perry et Cher. Lady Gaga a même interprété une interprétation de « New York, New York » de Frank Sinatra lors de l’événement. Cependant, c’est la tenue d’Olivia Rodrigo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Olivia portait une robe Saint Laurent avec un décolleté plongeant au gala et les fans n’ont pas tardé à faire taire toute critique à son encontre.

Les fans d’Olivia Rodrigo la défendent contre des accusations de tenue vestimentaire « inappropriées ». Photo : Matt Winkelmeyer/WireImage, Amy Sussman/Getty Images

Dans un tweet viral, une personne a critiqué la robe d’Olivia en écrivant : « Ne vous méprenez pas mais elle est un peu jeune pour cette robe ysl ? Idk, je ne la vois pas assez grande pour porter ça mais c’est peut-être juste moi », à côté d’images d’Olivia dans la robe. Ils ont ajouté: « Je critique littéralement sa styliste pour avoir sexualisé une adolescente pas Olivia mais d’accord …[sic] » Le tweet initial a plus de 20 000 likes.

Les fans d’Olivia ont ensuite fait valoir qu’Olivia devrait pouvoir porter ce qu’elle veut et ont appelé les gens pour avoir fait des remarques négatives sur ses choix de tenues. Une personne a répondu : « J’aime la façon dont, en tant que société, nous avons bouclé la boucle pour simplement revenir à la police de ce que les femmes et les filles portent sous le couvert de « préoccupation » [sic] ».

Une autre a déclaré: « elle a 18 ans, laisse-la porter ce qu’elle veut, laisse-la explorer son style, sa sexualité, ce qu’elle aime / n’aime pas et ce dans quoi elle est à l’aise, pourquoi les internautes doivent-ils commenter TOUT cette fille ne le réalisez-vous pas est EXACLLEMENT ce que ppl a dit à britney…[sic] »

Je critique littéralement sa styliste pour avoir sexualisé une adolescente pas Olivia mais d’accord… — . (@rokaconk) 27 septembre 2021

J’aime la façon dont, en tant que société, nous avons bouclé la boucle pour simplement revenir à la police de ce que les femmes et les filles portent sous le couvert de « préoccupation » – a/r. (@lilaccqueen) 26 septembre 2021

elle a 18 ans laisse-la porter ce qu’elle veut laisse-la explorer son style sa sexualité ce qu’elle aime/n’aime pas et ce dans quoi elle est à l’aise pourquoi les gens sur Internet doivent commenter TOUT ce que fait cette fille ne réalisez-vous pas que c’est EXACLLEMENT ce que les gens font dit à Britney… – brian (@fvcktitties) 26 septembre 2021

Quand le monde cessera de dire aux femmes ce qu’elles doivent porter et ce qu’elles ne devraient pas porter, alors je connaîtrai la paix. la dernière fois que j’ai vérifié, tu n’es pas olivia lmao https://t.co/5RrI0ocwnm – aya DANI DAY (@rodrigossroses) 26 septembre 2021

arrêtez de la sexualiser et d’essayer de contrôler ce qu’elle met sur son corps lorsque vous êtes un étranger au hasard sur Internet et peu importe si VOUS pensez qu’elle a suffisamment grandi pour cela ou non <3 elle est une adulte et peut porter ce qu'elle veut veut, vous êtes tous effrayants !!!!!! https://t.co/99bt8HbgUS – katie (@Katie_Karvinen_) 27 septembre 2021

Dans l’état actuel des choses, Olivia n’a encore répondu à aucun des commentaires concernant la robe. Nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

