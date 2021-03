Les Simpsons: les experts choisissent le meilleur épisode de tous les temps

S’il y a une série animée qui a réussi à faire l’histoire, c’est Les Simpsons que déjà à sa 32e saison, il est devenu la plus longue bande dessinée sur petit écran au monde. Le succès est tel que beaucoup de ses fans se souviennent des dialogues exacts de différents chapitres et parviennent à les appliquer dans la vraie vie.

Cependant, du magazine Temps a effectué un défi: choisissez un épisode de Les Simpsons comme le meilleur de tous les temps. Pour mener à bien leur mission, ils ont réuni trois des plus grands experts de «la famille jaune» qui ont pu se mettre d’accord.

Les Simpsons sont de la famille la plus aimée. Photo: (IMDB)



John Ortved, auteur de Les Simpsons: une histoire non censurée et non autorisée, Chris Turner, journaliste et auteur de Planet Simpson: Comment un chef-d’œuvre de dessin animé a défini une génération et Ray Richmond, critique de télévision et co-auteur de Les Simsons: un guide complet de notre famille préférée Ce sont eux qui ont constitué le comité. Les trois Simpson qui ont délibéré et fait une première sélection de dix chapitres ont décidé que le meilleur est Marge contre le monorail.

De quoi ça parle Marge contre le monorail?

Avec 32 saisons déjà diffusées, il est difficile de se souvenir de celle qui, comme celle-ci, fait partie de la saison quatre. Il a été publié pour la première fois le 14 janvier 1993 et ​​s’est imposé comme le numéro 71 de toute la série.

Marge était le grand gagnant. Photo: (IMDB)



Cela commence par une amende infligée à M. Burns, qui doit payer trois millions de dollars pour travailler avec des déchets nucléaires toxiques. À tel point qu’une réunion se tient à Springfield pour décider où investir cet argent et, c’est à ce moment-là que Lyle Lanley est apparu, un homme d’affaires excentrique qui a offert un système de train, mais n’a pas accompli sa mission depuis que Marge a découvert que c’était le cas. pas plus qu’un escroc.