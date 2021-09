Le sort de Maeve Wiley dans la quatrième saison de Sex Education

Netflix

Il semble que Maeve Wiley ne fera pas partie du quatrième lot d’épisodes d’éducation sexuelle. Les raisons!

Séries © IMDbÉducation sexuelle

La fin de la troisième saison de Éducation sexuelle montrer commentMaeve Wiley (Emma Mackey) est accepté dans un programme pour étudiants doués et talentueux, mais… en Amérique ! Alors ton ami Amy Il convainc la jeune femme qu’elle doit continuer sa vie et accepter cette opportunité. Maëva au revoir à Otis Milburn avant de partir pour un voyage dont je ne reviendrai peut-être jamais.

S’exprimant dans une récente interview, l’actrice Emma Mackey, a souligné que l’idée de continuer à interpréter est difficile pour elle « une fille de dix-sept ans pour la vie« . L’interprète est enthousiasmée par les différentes alternatives qui peuvent se présenter à ce stade de sa carrière qui, grâce à Éducation sexuelle, a fait un bond de popularité. Elle reconnaît que L’éducation sexuelle « est aussi importante qu’un concept, qu’une série. Le casting est phénoménal. »

Que va-t-il arriver à Maeve ?

« Je tiens vraiment à eux et je me suis fait des amis pour la vie. Mais la nature douce-amère de tout cela est que je ne peux pas non plus avoir dix-sept ans pour toujours. »Remarquait la jeune femme qui envisage de poursuivre son cheminement professionnel dans le cinéma, non seulement pour jouer un rôle, mais aussi pour écrire quelque chose et se donner le plaisir de diriger une équipe de production et un casting.

Emma Mackey c’est une personne agitée. Créative, elle sait que la caméra a un amour particulier pour elle et elle est aussi à un moment de sa vie où elle souhaite relever de nouveaux défis. L’actrice a déclaré : « Je suis attiré et séduit par l’idée d’écrire un film et de concevoir quelque chose. Être présent à la conception d’une histoire, y travailler, la regarder puis choisir une équipe ». Il semble que l’interprète soit très claire sur sa prochaine étape professionnelle.

Concernant une quatrième saison de Éducation sexuelle, l’acteur ESA Mariposa Il a dit qu’il ne sait pas s’il y aura un nouveau lot d’épisodes de la série. Il tient à reprendre Otis dans cette histoire qui a séduit des millions de téléspectateurs, mais on ne sait pas comment l’intrigue de ce personnage se poursuivra avec la confirmation que Maëva ce ne sera pas du jeu. Y a-t-il un avenir pour Maeve et Otis ?

