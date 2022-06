Queer as Folk ajoute un avertissement après la fusillade de masse au Texas

L’arrivée du paon Queer comme Folk comportera une carte d’avertissement lorsqu’il commencera à diffuser le 9 juin. Cela fait suite à la fusillade tragique de la semaine dernière à Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, où 19 jeunes enfants et deux adultes ont été tués (le tireur est également décédé). La réimagination de 2022, basée sur la série Showtime originale de Russell T Davies, suit les conséquences d’une fusillade dans une boîte de nuit LGBTQ de la Nouvelle-Orléans. Dans une interview avec le Hollywood Reporter, le créateur Stephen Dunn a cité le tournage de Pulse Nightclub en 2016 à Orlando, en Floride, comme source d’inspiration pour la prochaine émission.

Selon The Hollywood Reporter, la carte d’avertissement ajoutée se lira comme suit : « Queer as Folk est une série fictive sur la reconstruction de la communauté LGBTQ dynamique de la Nouvelle-Orléans après une tragédie dévastatrice. Certains téléspectateurs peuvent trouver des éléments du premier épisode pénibles car il décrit les conséquences d’une fusillade. Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par ces tragédies insensées. »

Queer comme Folk n’est pas la seule série qui s’est récemment penchée sur l’épidémie croissante de violence armée aux États-Unis. Netflix a émis un avertissement au cours de la première partie de Choses étranges saison quatre, car la première comprenait des images violentes impliquant des enfants, tandis que CBS a tiré FBI saison finale. L’épisode devait avoir un scénario concernant un étudiant soupçonné d’avoir perpétré une fusillade dans une école. École primaire Abbott La créatrice Quinta Brunson s’est rendue sur Twitter la semaine dernière pour exprimer son incrédulité envers les fans demandant que la sitcom de 30 minutes aborde le problème de la violence armée.

de Stephen Dunn Queer comme Folk Réimagination

Dunn’s Queer comme Folk est la troisième version de la série. La première, centrée sur un groupe d’amis vivant dans le quartier gay de Manchester, a été diffusée pendant deux saisons à partir de 1999. Une deuxième version, écrite et développée par Ron Cowen et Daniel Lipman, a débuté en 2000 et a été diffusée pendant cinq saisons. La série Showtime s’est concentrée sur des personnages vivant à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Pour acquérir les droits de sa « réimagination » de Queer comme Folk, Dunn a rencontré Russell T Davies, le créateur, scénariste et réalisateur de la série originale révolutionnaire. Après avoir présenté son histoire mise à jour, qui se concentre sur les conséquences d’une fusillade dans un bar gay, Dunn a acquis les droits et Davies l’a rejoint en tant que producteur exécutif.

Dunn’s Queer comme Folk est en développement depuis 2018, mais la pandémie a provoqué des revers majeurs pour la production. Pour être sur de Queer comme Folk continuerait, Dunn a recruté des amis, des collègues et des célébrités pour aider à la création d’une vidéo où ils ont discuté de leurs expériences en tant que membres de la communauté LGBTQ.

Première saison de Queer comme Folk commencera à diffuser le 9 juin sur Peacock.