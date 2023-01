10 légumes qu’il vaut mieux conserver hors du réfrigérateur

Pour beaucoup de gens, c’est une source d’agacement : le frigo bondé sans aucun produit à ranger. Mais peut-être y a-t-il des produits qui n’ont pas du tout leur place dans le réfrigérateur. Par exemple, certains légumes sont mieux laissés hors du réfrigérateur.

Photo : Nathan Dumlao/Unsplash

tomates

Beaucoup de gens gardent les tomates au réfrigérateur. Mais saviez-vous qu’ils perdent leur saveur et leur arôme beaucoup plus rapidement que cela ? Et malheureusement, une fois que cette saveur est perdue, elle ne revient pas non plus. Par conséquent, il est préférable de conserver les tomates fraîches à l’extérieur du réfrigérateur dans un endroit sec et frais.

oignons

Les oignons ramollissent plus rapidement lorsque vous les conservez au réfrigérateur et se gâtent donc plus rapidement. Il est préférable de les conserver dans un endroit sombre et sec car vous en profiterez beaucoup plus longtemps.

pommes de terre

Les pommes de terre ne supportent pas non plus un environnement humide, comme dans le réfrigérateur. Le goût diminue car l’amidon est transformé en sucre et ils se gâtent beaucoup plus rapidement. Il est donc préférable de stocker vos pommes de terre dans un endroit frais, sec et sombre.

Patates douces

Bien que les patates douces ne soient pas apparentées à la pomme de terre « normale », elles n’aiment pas non plus le réfrigérateur. Ils se gâtent rapidement au réfrigérateur à cause de l’environnement froid et humide. Conservez également les patates douces dans un endroit sec et sombre.

Photo : Ella Olsson/Unsplash

Poivre doux

Les poivrons ne sont pas fan des réfrigérateurs à moins qu’ils ne soient coupés en morceaux. Le poivron entier se conserve mieux à température ambiante. Astuce : conservez-le dans du papier d’aluminium, il se conservera encore plus longtemps.

Concombres

Les concombres sont souvent conservés au réfrigérateur, mais il vaut mieux ne pas le faire. La peau est très fragile, ce qui la fait se dessécher et s’abîmer plus rapidement. Il est donc préférable de les conserver au frais dans votre cuisine ou cave. Astuce : Achetez-vous le concombre en papillote ? Ensuite, laissez-le enroulé autour de lui, afin que vous puissiez le garder plus longtemps.

les carottes

Les carottes et les carottes crues ne doivent pas être conservées au réfrigérateur mais dans un endroit frais et sec.

aubergine

Conservez toujours les aubergines hors du réfrigérateur avant de les préparer. Et en achetez-vous un avec du papier d’aluminium autour? Laissez-le ensuite, il se conservera plus longtemps.

courgette

Une courgette perd sa saveur au réfrigérateur, c’est pourquoi il est préférable de la conserver hors du réfrigérateur si elle n’a pas encore été coupée. Conservez les courgettes dans un endroit sec. C’est déjà coupé ? Ensuite, conservez-le au réfrigérateur avec un morceau de papier d’aluminium autour.

citrouille

Cette délicatesse automnale est également mieux conservée à l’extérieur du réfrigérateur. Avez-vous déjà coupé un morceau? Conservez ensuite le morceau de citrouille au réfrigérateur.