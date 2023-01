Quelles sont les différences entre les Oscars et le Golden Globe ?

Curiosités

Aujourd’hui, les Golden Globes sont décernés, mettant ainsi en lumière le meilleur du cinéma et de la télévision. Dans Spoiler on vous dit la différence entre ce prix et l’Oscar !

©Gettyles statuettes

Le prix de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, populairement connu sous le nom de Oscar est un prix annuel décerné par l’Académie des arts et des sciences du cinéma en reconnaissance de l’excellence et de l’activisme social des professionnels de l’industrie cinématographique hollywoodienne qui comprend des acteurs, des réalisateurs et des écrivains en plus d’autres catégories et est considéré comme la plus haute distinction du show business.

D’autre part, le Globes dorés sont des prix décernés par la Hollywood Foreign Press Association, qui compte 93 membres, en reconnaissance de l’excellence des professionnels du cinéma et de la télévision, aux États-Unis et dans le monde. La cérémonie annuelle, au cours de laquelle les lauréats sont récompensés, fait partie de la saison des récompenses cinématographiques.

Les différences entre le Golden Globe et les Oscars

Ici, nous voyons l’une des grandes différences entre les deux prix, qui est le prix du contenu télévisuel de la Hollywood Foreign Press Association à travers le Globes dorés qui se démarquent, en plus des chiffres du grand écran, ceux qui ont fait un excellent travail à la télévision. Cette année, des séries comme Tu ferais mieux d’appeler Saul, La Couronne, La Maison du Dragon, Ozark Oui rupture.

Les Oscars Ils ont une durée de vie plus longue que Globes dorés et la première cérémonie en ce sens a été donnée le 16 mai 1929, lors d’un déjeuner privé à l’hôtel Hollywood Roosevelt, avec un public d’environ 270 personnes. La fête organisée par la suite a eu lieu à l’hôtel Mayfair. Le coût des billets pour les personnes invitées à l’événement était de cinq dollars. Quinze statuettes ont été livrées, et des artistes, réalisateurs et autres personnalités du cinéma ont été récompensés pour leurs œuvres sorties entre 1927 et 1928.

De leur côté, les Globes dorés ils ont eu leur baptême en janvier 1944 dans les studios de la 20th Century Fox à Los Angeles. Le lieu de la cérémonie depuis 1961 est au Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, en Californie. L’événement annuel au cours duquel ces prix sont décernés a normalement lieu tous les mois de janvier et constitue une partie importante de la saison des récompenses de l’industrie cinématographique qui sert même à spéculer sur les futurs lauréats du oscar.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?