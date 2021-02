Les 8 meilleures alternatives à Telegram pour Android

Êtes-vous fatigué de Telegram et cherchez une alternative? Ce sont les meilleures applications de messagerie que vous pouvez utiliser sur votre mobile.

Ces derniers mois, il est devenu un outil encore plus populaire qu’il ne l’était déjà. Mais même ainsi, il y a ceux qui refusent d’accéder à Telegram pour des raisons telles que le manque de cryptage de bout en bout dans le chats individuels et groupes. Heureusement pour eux, ils existent toujours bonnes alternatives à Telegram qui peut être utilisé.

Aujourd’hui, nous passons en revue le les meilleures alternatives qui existent à l’application de messagerie d’avion en papier, toutes disponibles sur Android et, dans certains cas, également sur les appareils iOS.

Alternatives à Telegram: le meilleur que vous puissiez utiliser

Au total, nous avons sélectionné 8 très bonnes alternatives à Telegram téléchargeables et utilisables en 2021. La grande majorité d’entre eux sont applications de messagerie axées sur la confidentialité et la sécurité, deux aspects auxquels Telegram attache beaucoup d’importance et qui ont fait de l’application une popularité croissante ces dernières années.

Ce n’est pas un hasard si Brian Acton lui-même, co-fondateur de WhatsApp, a décidé de quitter Facebook pour faire un don de 50 millions de dollars pour le développement de Signal. Et est-ce que c’est application de messagerie ultra-sécurisée C’est devenu la meilleure alternative à Telegram.

En plus d’être une application plus sûre et plus respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs, au cours des derniers mois, elle a évolué en fonction de ajouter de nouvelles fonctions et outils qui font de Signal un application de messagerie beaucoup plus complète.

Signal est téléchargeable gratuitement sur n’importe quelle plateforme.

Whatsapp

Aussi imparfaite qu’elle puisse être et aussi discutable que puisse être la stratégie de Facebook concernant cette application, la réalité est que WhatsApp est toujours le meilleure alternative à Telegram pour ceux qui veulent rester en contact avec leurs amis et leur famille.

Et est-ce le La base d’utilisateurs de l’application de messagerie Facebook est beaucoup plus importante que celle de Telegram, atteignant plus de 2 000 millions de personnes.

De plus, nous avons des avantages supplémentaires tels que cryptage de bout en bout sur tous les chats et appels, et dans un avenir pas trop lointain, l’application rattrapera Telegram sur des aspects tels que la possibilité d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils en même temps.

Le téléchargement de WhatsApp est totalement gratuit pour tout le monde.

Delta

En dépit d’être une alternative beaucoup moins connue que les précédentes, Delta aspire à devenir l’une des applications de messagerie les plus populaires. Pour cela, ses créateurs ont choisi faciliter son adoption en éliminant la nécessité de créer un compte pour utiliser l’application.

Et c’est que n’importe qui peut utiliser Delta de manière totalement gratuite, sans créer de compte. Pour cela, il vous suffit une adresse e-mail.

De cette manière, ses créateurs indiquent que derrière une interface similaire à celle d’autres services de messagerie populaires, cache une plateforme de communication décentralisée et sécurisée. Toutes les données restent sur l’appareil et à aucun moment les informations ne sont partagées avec les serveurs de Delta. Parce qu’il n’y a même pas de serveurs pour commencer.

Des postes

C’est l’un des meilleures alternatives à Telegram qui existent aujourd’hui, et la plupart des utilisateurs d’Android n’auront même pas besoin de le télécharger sur leur téléphone.

La application de messagerie Google native base son fonctionnement sur le protocole RCS, et il est possible d’activer ce chemin de communication facilement pour profiter d’un riche expérience de messagerie qui laisse derrière lui les SMS obsolètes et permet, par exemple, envoyer des images et des vidéos plus grand, obtenez des indicateurs de lecture en temps réel, et bien plus encore.

Viber

Avec plus de 10 ans d’histoire, Viber est l’une des rares alternatives à Telegram qui a conservé une certaine popularité sans avoir à succomber à la tentation de copier sur WhatsApp.

Aujourd’hui, Viber est une application très différente de ce qu’elle était au départ, avec des fonctions telles que Appels vidéo de groupe avec jusqu’à 20 membres, messages qui disparaissent, autocollants animés, cryptage de bout en bout par défaut, et bien plus encore.

Threema

Threema est le seule option de paiement de cette sélection d’alternatives à Telegram. Coût 3,99 euros, et en retour nous avons accès à un service de messagerie ultra-sécurisé qui peut être utilisé complètement anonyme.

L’application est basée sur un projet open source, et parmi ses fonctions on trouve la possibilité de chatter ou passer des appels vocaux avec un cryptage de bout en bout par défaut. De plus, il donne la possibilité de utiliser l’application sur n’importe quel appareil grâce à Threema Desktop.

Twinme

Ses créateurs affirment que Twinme est une application de messagerie sécurisée qui ne demande, ne stocke ni n’utilise aucune de vos données personnelles. En fait, vous n’avez même pas besoin de créer un compte pour utiliser le service. Il ne demande pas non plus notre numéro de téléphone.

Même ainsi, il n’est pas loin derrière Telegram en termes de nombre de fonctions, ayant appels et appels vidéo, chats cryptés et un utile mode enfants qui permet aux plus petits de la maison de communiquer en toute sécurité avec leur famille.

Fil

Avec plusieurs prix et reconnaissances pour être l’un des les applications de messagerie les plus sûres, Wire est devenu une excellente alternative à Telegram et à d’autres services de communication cryptés.

Vos serveurs sont hébergé au sein de l’Union européenne –En Suisse, pour être exact–, ce qui nous assure que la plate-forme s’engage à respecter la réglementation européenne en vigueur en matière de protection des données. L’application permet créer un compte en utilisant une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, et parmi ses fonctions on trouve appels et appels vidéo, à la fois individuel et en groupe, conversations, GIF, autocollants, recherche intégrée dans les chats, possibilité de supprimer les messages envoyés et bien plus encore. Ses le code est ouvert, et l’application peut être téléchargée entièrement gratuitement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂