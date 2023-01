Quelles sont les 5 factions de « The Last of Us » que vous devez connaître

« The Last of Us » a créé son premier épisode et nous pourrions rencontrer deux des factions important dans le adaptation du jeu vidéo du même nom. Comme plus de chapitres sont publiés chaque dimanche, nous obtiendrons probablement plus d’informations sur les nouveaux groupes. Nous vous expliquons ici quels sont les plus pertinents.

La série HBO Max sur le survivants à l’intérieur d’une apocalypse zombie Il a été créé le 15 janvier 2022, avec le premier épisode intitulé « Quand tu es perdu dans les ténèbres » (« Quand tu es perdu dans le noir » en espagnol).

Théoriquement, un tel contexte devrait rendre ceux infectés par le champignon Cordyceps, l’ennemi principal, mais la dure réalité montre que, même dans des situations aussi extrêmes, l’humanité n’est pas capable de s’unir. Rencontrer l’une des factions suivantes peut devenir un pire destin que d’être tué par un cliqueur.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

QUELLES SONT LES 5 FACTIONS DE « THE LAST OF US » ?

5. Phèdre

L’Agence fédérale d’intervention en cas de catastrophe, communément appelée FEDRA, est un groupe militarisé qui contient les derniers vestiges du gouvernement des États-Unis après l’épidémie de Cordyceps Brain Infection (CBI) en 2003. Ce sont eux qui contrôlent la plupart des zones de quarantaine au début de « The Last of Us ».

4. Lucioles

Les Lucioles sont un groupe rebelle armé qui ont surgi en réponse à l’autoritarisme de la FEDRA. Son objectif était de transformer les zones de quarantaine en villes plus libres et plus démocratiques. Ils travaillent sous forme de guérillas, générant des attaques et des explosions organisées. De plus, ils cherchent à développer le vaccin contre le champignon qui a infecté l’humanité.

La zone de quarantaine de Boston regorge de pintes avec des phrases des lucioles dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

3. WLF / Loups

Le Front de libération de Washington, également connu sous le nom de Lobos en raison du son de leurs initiales, est un groupe paramilitaire et l’un des plus grands antagonistes de « The Last of Us Part II », il se peut donc qu’ils n’aient toujours pas fait leur apparition. Ils sont situés à Seattle et sont l’une des organisations les plus violentes et les plus impitoyables.

2. Séraphites

Les Séraphites (Seraphites), également appelés Scars, sont un culte primitiviste qui cherchait à amener la société à arrêter l’industrialisation et la technologie. Ils croient que l’infection de Cordyceps était une punition sur l’humanité pour ses péchés. Ils sont situés près de Seattle, ils sont donc toujours en conflit avec les Wolves.

1. Vipères

Las Víboras (Rattlers) est un gang militarisé d’esclaves trouvé dans la région de Santa Barbara, en Californie. Ils sont une autre des factions qui deviennent les principaux antagonistes de « The Last of Us Part II », mais dans le premier épisode de la série, il était déjà fait mention de personnes de ce type. C’est le groupe le plus cruel et le plus sadique, car non seulement ils forcent les gens à travailler, mais ils les infectent aussi pour le plaisir.