Regardez Chris Hemsworth prouver sa force de Thor contre un jeu d’arcade

Thor a combattu de nombreux ennemis diaboliques dans le MCU, mais peut-être aucun aussi ignoble qu’un jeu d’arcade immobile qui teste ses propres forces. Le jeu du sac de boxe remis en cause Chris Hemsworth à un combat, mais c’est en fait le cascadeur de l’acteur Bobby Holland Hanton qui a quitté le vainqueur. Hemsworth a publié une vidéo de sa lutte avec le jeu dans ses histoires Instagram, ce qui ne fait que prouver que vous devriez rester en dehors de cette voie de Dieu quand il commence à balancer les poings.

Testant sa force de frappe contre le jeu d’arcade, Chris Hemsworth prouve qu’il est vraiment digne du marteau de Thor. Et il n’est pas étonnant que Marvel l’ait choisi dans le rôle il y a plus de dix ans. Hemsworth a tourné le quatrième opus de la franchise MCU en Australie, avec Thor: l’amour et le tonnerre en salles en 2022. L’acteur a pris un peu de temps pour profiter de l’arcade locale, et a montré ses talents de frappeur percutant pour démarrer.

Le jeu d’arcade en question exigeait que Chris Hemsworth frappe une balle de vitesse qui évalue les niveaux de force d’un individu. Hemsworth a commencé avec un puissant coup de poing Thor, accumulant un score impressionnant de 8792. Il a ensuite donné au speed ball un coup de pied rond qui a accumulé un score de 7721. Aucune démonstration de force n’a été en mesure de battre le score élevé de 9 051 qui était déjà sur la machine quand il s’en est approché.

Laissez le cascadeur Bobby Holland Hanton sauver la situation. Hemsworth’s Thor: l’amour et le tonnerre Le remplaçant a été capable de frapper la balle de vitesse si fort qu’il a battu le meilleur score avec son propre score de 9.112. Après que la vidéo ait fait le tour, certains fans sur les réseaux sociaux ont commencé à qualifier Hanton de vrai Thor.

Thor 4 Chris Hemsworth s’est entraîné plus dur que jamais auparavant sur un plateau Marvel. Il a augmenté le niveau d’intensité de ses entraînements pour ajouter plus de force et de taille à son physique déjà impressionnant. Et il a inspiré ses co-stars Natalie Portman, qui joue The Mighty Thor Jane Foster, et Chris Pratt, qui revient en tant que Star-Lord, à mettre en place leurs propres régimes d’entraînement.

Chris Hemsworth n’a pas seulement tout donné pour Thor, un personnage qu’il reprendra pour la neuvième fois en Amour et tonnerre. Il se prépare également à jouer Hulk Hogan dans un prochain biopic sur le lutteur et la légende de la WWE. Hemsworth a aimé montrer ses muscles sur les réseaux sociaux ces derniers mois et n’hésite jamais à partager ses progrès. Il n’a pas tardé à autoriser les caméras dans sa salle de sport et a impressionné les fans avec un flip de pneu qui mettait en valeur ses biceps bombés. Ses vidéos d’entraînement deviennent souvent virales pour leur intensité.

Le jeu d’arcade de speed ball met en fait un chiffre sur sa force avec ce score impressionnant, même si son cascadeur a pu battre son puissant coup de poing. Les deux hommes ont frappé la balle de vitesse si fort, on aurait dit qu’elle allait voler hors de la machine. Bobby Holland Hanton a passé ses journées à travailler aux côtés de Chris Hemsworth, devenant le double de Thor. Hanton a plaisanté en disant que la persévérance de Hemsworth dans le gymnase était devenue un peu ennuyeuse parce qu’il devait constamment suivre et prendre du poids. Et franchement, il en a un peu marre de manger.

Sujets: Thor 4, Thor