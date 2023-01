Mise à jour 1.5 de Stardew Valley : toutes les actualités

La version 1.5 de Stardew Valley, qui a apporté d’importantes modifications au jeu sur PC et consoles, est enfin arrivée sur Android et apporte avec elle toutes ses nouveautés.

La nouvelle version de Stardew Valley intègre bon nombre de nouveautés pour les joueurs.

Stardew Valley, l’un des sims de ferme les plus populaires pour PC et console, il a atterri sur Android en 2019. Depuis, il en a eu assez pour se positionner comme l’un des jeux payants pour Android les mieux notés par les critiques et le public. On y tient le rôle d’un avatar qui vient d’hériter d’une ferme, et qui va devoir en prendre soin et composer avec ses voisins pour progresser.

L’une des révisions du jeu qui a apporté le plus de nouveautés à ce jour, la 1.5, est sortie depuis longtemps sur PC et consoles (respectivement en 2020 et 2021). Cependant, cette version n’avait pas encore fait son apparition sur Android… jusqu’à présent, que nous pouvons en profiter.

Beaucoup de nouvelles pour Stardew Valley

Comme nous l’avons dit plus haut, la version 1.5 de Stardew Valley contient des nouvelles importantes telles que publiées dans Android Police. La caractéristique la plus importante de cette mise à jour est une nouvelle région pour le jeu, Ginger Island. Cette nouvelle zone a été créée pour donner au jeu un contenu qui lui donne une fin serrée et propose de nouveaux défis pour les joueurs.

De plus il y a nouvelles dispositions pour les fermes et certains animaux ont acquis de nouvelles capacités.

Selon la source, avec la version 1.5, il y aura un patch qui corrige quelques bogues critiques de la mise à jour. Apparemment, les premiers utilisateurs ont vu certains PNJ, chevaux et autres composants du jeu disparaître après le chargement d’une sauvegarde.

Enfin, il convient de mentionner que la version 1.5 de Stardew Valley ne se contente pas d’aligner le jeu sur ses homologues console et PC. Beaucoup de code a été réécritce qui signifie qu’il devrait être plus facile de déployer de nouveaux correctifs de mise à jour sur les appareils mobiles.

Pour le reste, si vous n’avez jamais essayé ce titre et que vous souhaitez vous immerger dedans, c’est peut-être le meilleur moment possible. La version 1.5 a rendu le jeu beaucoup plus complet et intéressant, il vaut donc la peine de l’essayer.

