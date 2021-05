L’une des grandes capacités de la cinématographie tout au long de son histoire est de transmettre des histoires qui peuvent être quotidiennes et de faire en sorte que les téléspectateurs se sentent reflétés dans ce qu’ils voient à l’écran. C’est le cas des introvertis., qui ne sont pas compris à 100% et qui ont beaucoup plus de mal à exprimer leurs sentiments, alors il y a beaucoup de personnages de films qui les comprennent. C’est pourquoi ici nous apportons une liste avec quelques propositions à ne pas manquer.

10+ films idéaux pour les introvertis

– Le réseau social

An: 2010

Dirigée par: David Fincher

Protagonistes: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

Parcelle: Mark Zuckerberg, un étudiant de Harvard, crée le réseau social qui deviendra finalement Facebook, mais reçoit des accusations du cofondateur et de deux frères qui soutiennent que l’idée était la sienne.







– Enfance

An: 2014

Dirigée par: Richard Linklater

Protagonistes: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke

Parcelle: Le processus de maturation d’un garçon texan de plus de 12 ans, alors que lui et sa mère, une femme célibataire, sa sœur et tous essaient de s’épanouir.







– Sa

An: 2013

Dirigée par: Spike Jonze

Protagonistes: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Scarlett Johansson

Parcelle: À Los Angeles, un écrivain découragé développe une histoire d’amour particulière avec le système d’exploitation de son ordinateur, une entité intuitive et sensible nommée Samantha.







– Conduire

An: 2011

Dirigée par: Nicolas Winding Refn

Protagonistes: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Ron Perlman

Parcelle: Un cascadeur de cinéma hollywoodien qui travaille comme chauffeur pour des voleurs est menacé de mort après un vol bâclé.







– Les Tenenbaums royaux

An: 2001

Dirigée par: Wes Anderson

Protagonistes: Luke Wilson, Owen Wilson, Gwyneth Paltrow

Parcelle: Un mauvais père tente de se réconcilier avec sa famille excentrique et improductive à New York après s’être séparé d’elle.







– Les jeunes ciseaux

An: 1990

Dirigée par: Tim Burton

Protagonistes: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

Parcelle: La création incomplète d’un inventeur décédé devient instantanément une célébrité lorsqu’une femme joyeuse l’amène chez elle.







– Pi

An: 1998

Dirigée par: Darren Aranofsky

Protagonistes: Samia Shaoib, Sean Gullette et Mark Margolis

Parcelle: Max est un mathématicien qui est sur le point de décoder le système de numération boursière. Cependant, vous devez d’abord trouver la valeur du nombre pi. Une entreprise de Wall Street et une secte juive traqueront Max pour garder sa découverte.







– Frank

An: 2014

Dirigée par: Lenny Abrahamson

Protagonistes: Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Michael Fassbender

Parcelle: Un musicien en herbe trouve un moyen de sortir de son élément après avoir rejoint un groupe pop dirigé par une figure énigmatique portant une fausse tête géante.







– Napoléon Dynamite

An: 2004

Dirigée par: Jared Hess

Protagonistes: Jon Heder, Efren Ramirez, Tina Majorino

Parcelle: Napoléon est un adolescent excentrique qui n’a pratiquement pas d’amis. Sa vie empire encore lorsque son grand-père a un accident et que son oncle vient prendre soin de lui. Pendant ce temps, à l’école, il aide son nouvel ami Pedro à se présenter à la présidence de la classe.







– Amélie

An: 2001

Dirigée par: Jean-Pierre Jeunet

Protagonistes: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze

Parcelle: La découverte d’un trésor oublié remet une serveuse parisienne en question et change la vie de son entourage.