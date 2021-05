DIRT 5 présente le multijoueur cross-play dans la mise à jour gratuite du jeu

Il semble que Codemasters se consacre à l’amélioration et à l’ajout de DIRT 5, le coureur cross-gen rugueux et prêt. C’est un titre de course hors route amusant, même s’il a été lancé avec un ou deux problèmes, mais le développeur a adouci les choses depuis sa sortie, ainsi que l’ajout de nouveau contenu. La dernière mise à jour est prévue demain – le 11 mai 2021 – et introduit le matchmaking multiplateforme.

Oui, la grande nouvelle fonctionnalité de la mise à jour de Red Bull Revolution est le jeu croisé entre les plates-formes PlayStation, Xbox et PC, ce qui augmentera considérablement les numéros de matchmaking et vous permettra de participer beaucoup plus rapidement aux matchs. Pourquoi la mise à jour porte-t-elle le nom d’une boisson énergisante? Ce sera parce qu’il y a aussi un lot de contenu de marque Red Bull débarquant dans le jeu, y compris de nombreuses livrées de voiture et une arche à utiliser en mode Playgrounds. En parlant de Playgrounds, Codies ajoute de nouveaux effets météorologiques au mode éditeur de niveau, vous permettant de rendre vos parcours lisses avec la pluie.

Enfin, la mise à jour introduit des temps au tour fantômes en mode contre-la-montre. Les temps fantômes sont assez courants chez les coureurs, et c’est agréable de le voir ajouté ici. Vous pourrez voir différents types de tours fantômes: le plus rapide jamais enregistré, le prochain le plus rapide à votre meilleur, le plus proche de vous sur votre liste d’amis et votre record personnel.

Tout cela arrive dans une mise à jour gratuite du jeu, alors faites attention à cela demain, le 11 mai. Allez-vous tester la conduite de ces nouveaux bits et bobs dans DIRT 5? Prenez la section des commentaires pour un tour ci-dessous.