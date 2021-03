Nokia perd la tête: Juho Sarvikas quitte l’entreprise et son avenir dans les airs

Il part au bout de 15 ans selon lui incroyable, et déclarant qu’il ne doute pas du grand avenir que Nokia a devant lui.

Avec plus de 38 ans derrière lui, la vérité est que Nokia est probablement l’entreprise la plus mythique de l’industrie mobile, ou du moins c’est en Europe et sur de nombreux autres marchés.

Sans surprise, les Scandinaves ont longtemps été le plus grand fabricant de téléphones au monde, avant de tomber en enfer dans une spirale autodestructrice après l’échec de SymbianOS et de se retrouver entre les mains de HMD Global, sa société mère actuelle, avec Juho Sarvikas à la tête visible d’un projet qui avait surpris les locaux et les étrangers sur la plate-forme Android pour les possibilités, la stratégie et le support après-vente.

Cependant, après ce brillant retour sur le ring, la lumière Nokia s’est éteinte, et nous allons maintenant voir comment elle peint son avenir car Juho Sarvikas, l’actuel Chef de produit de HMD Global et Nokia, vient d’annoncer qu’il quitte l’entreprise après « 15 années incroyables ».

Il semble que Nokia va devoir réapprendre à marcher, après un 2020 fatidique et toujours sans gamme «premium» pour les positionner … Et maintenant aussi sans Juho Sarvikas!

Quels sont les meilleurs téléphones Nokia de 2021? Guide d’achat

Une trajectoire impeccable celle de Juho, qui a rejoint Nokia en 2006 pour s’occuper de la propriété d’entreprise et intellectuelle, passant par la suite par l’opérateur américain AT&T en tant que directeur de la gestion commerciale pour revenir à Nokia, ou plutôt à Microsoft, après l’acquisition par Redmond en 2014.

Ses derniers postes chez HMD Global ont été directeur des produits et vice-président pour l’Amérique du Nord, bien que en fait c’était sans aucun doute la seule tête visible d’un Nokia qu’il devra réapprendre à marcher, avec de bonnes paroles et les meilleurs vœux d’un Sarvikas qui ne doute pas que « HMD et Nokia poursuivront leurs succès à l’avenir ».

Après 15 années incroyables avec Nokia et HMD, j’ai pris la décision difficile de passer à autre chose. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ensemble et je sais que le succès des téléphones HMD et Nokia se poursuivra. Suivre @nokiamobile pour les nouvelles de Nokia Phones. Merci pour tout 🙏 pic.twitter.com/ZyCIsu7ouV – Juho Sarvikas (@sarvikas) 26 mars 2021

La vérité est que le cours 2020 n’a pas été facile pour HMD et Nokia, ayant à annuler et / ou retarder plusieurs de vos sorties, finissant par minimiser ses opérations et tous ses plans de développement en attendant des temps meilleurs.

C’est facile à dire, vraiment, mais c’est ça Nokia ne faisait défaut ni à la marque, ni à sa stratégie, ni la plupart de vos appareils ou mises à jour ne prennent en charge, mais plutôt un positionnement avec un haut de gamme qui n’a jamais fini d’arriver pour rivaliser face à face avec les géants de l’industrie.

On dit que le 8 avril il y aura des mouvements, donc nous devrons attendre de voir ce qu’ils ont préparé pour nous de Nokia et si l’on peut faire confiance à la firme mythique d’Espoo, en Finlande encore … Et vous, avez-vous bon espoir?

Les actions de Nokia ont doublé de valeur en un jour en raison de la pêche à la traîne Reddit

Rubriques connexes: Mobile, Nokia, Technologie

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂