Luke Hemsworth prêt à jouer dans le film d’action Gunner

Westworld Star Luc Hemsworth décroche le rôle principal du film d’action Canonnier. Deadline rapporte que l’aîné des frères Hemsworth dirigera l’ensemble de la distribution de l’écrivain et réalisateur Dimitri Logothetis. Canonnier. Pour le moment, Luke Hemsworth est le seul acteur confirmé pour ledit projet.





Dimitri Logothetis, largement connu pour ses travaux pour Jiu Jitsuet Kickboxer : Représailles, réalisera le nouveau film d’action. Joel Shapiro produira le film en partenariat avec Logothetis, magiCity Studios et Acme Rocket Fuel. Le film est écrit par l’ancien Le rapide et le furieux scribe Gary Scott Thompson.

Canonnier est une histoire écrite par Gary Scott Thompson qui raconte l’histoire d’un vétéran des forces spéciales nommé Lee Gunner, interprété par Luke Hemsworth, qui est sur le point d’emmener ses deux fils en camping. Le voyage se transformera bientôt en cauchemar après que les fils de Gunner sont tombés sur un laboratoire de fentanyl qui a conduit les trafiquants de drogue du laboratoire à kidnapper les garçons.

FILM VIDÉO DU JOUR

À l’insu des ravisseurs, ils ont juste pris les fils de Gunner qui ont refusé de descendre sans se battre. Gunner va bientôt faire face à des difficultés alors qu’il se heurte au charretier criminel, au FBI et à la police locale. L’ancien vétéran utilisera les compétences qu’il a acquises auprès des forces spéciales pour affronter ses ennemis et sauver sa famille.





Luke Hemsworth est largement connu pour avoir joué dans Westworld

Luke Hemsworth a pris de l’importance après avoir joué dans le drame de science-fiction de HBO Westworld en tant que responsable de la sécurité de Westworld, Ashley Stubbs. Hemsworth est un casting incontournable et est présent dans la série des saisons un à quatre. L’acteur adorait jouer son personnage dans la série et était assez déçu que la série doive se terminer. Hemsworth a partagé ses sentiments quand HBO a annoncé la fermeture de la série de science-fiction primée aux Emmy Awards.

Lors de son entretien avec Entertainment Tonight, l’acteur a déclaré : « Vous espérez que ces choses durent pour toujours, mais chacun a ses propres raisons… Je suis très reconnaissant de mon rôle dans cette série, et ce voyage a été une grande partie de ma vie. Mais oui, c’était décevant.

L’acteur a également révélé qu’il y avait tellement plus d’exploration dans la série Westworld, et il a donné aux fans une idée de ce qui était censé se passer s’ils continuaient la saison cinq. Il a révélé « Je pense que l’idée dès le départ était de boucler la boucle et de revenir à des boucles, à des êtres humains et des robots coincés dans cette trajectoire. Malheureusement, nous sommes coupés, mais c’est la nature du monde. Vous ne pouvez pas être déprimé à ce sujet. Vous passez à autre chose et cela ouvre de nouvelles portes.