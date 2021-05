Venom 2 cache un œuf de Pâques des Avengers et fait un clin d’œil au Spider-Man de Sam Raimi

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont déjà repéré non pas une, mais deux taquineries excitantes dans une scène d’une fraction de seconde de la bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage, faisant allusion aux deux Sam Raimi. Homme araignée et le Avengers d’un seul coup. Les images récentes ne durent peut-être que quelques minutes, mais elles sont déjà tellement remplies d’œufs de Pâques et de taquineries que les fans ne savent pas quoi faire d’eux-mêmes. Autre que la tête sur Internet pour spéculer et célébrer, bien sûr.

mais a également mentionné les vengeurs 👀 pic.twitter.com/bYGblJy28p – Dillon (@pwaramoreee) 10 mai 2021

Avec Stephen Graham, dont il a maintenant été révélé qu’il jouera dans la suite de la bande dessinée en tant que détective Mulligan, un détective espérant utiliser la connexion entre Eddie Brock et Cletus Kasady à son avantage en matière d’enquête, la scène rapide montre Mulligan en train de lire un journal Daily Bugle que il se trouve qu’il porte exactement le même design que celui du Daily Bugle de Sam Raimi Homme araignée séries.

Si cela ne suffisait pas déjà pour faire battre votre pouls, alors qu’il ferme le journal dans un souffle, vous avez un très bref aperçu d’un titre qui semble dire le mot « Avengers », ce qui amène beaucoup à croire que cela ne peut être qu’une question. du temps avant le Marvel Cinematic Universe et le croisement de l’univers Sony, peut-être avec un peu de l’univers de Raimi dans une bonne mesure.

La frontière entre les différents mondes des films de bandes dessinées devient de plus en plus floue, avec Venin 2 Le réalisateur Andy Serkis n’a récemment ajouté qu’un peu de carburant à cet incendie en particulier. « De toute évidence, il existe des liens entre Venom et Spider-Man dans l’univers Marvel et l’histoire de Spider-Man, mais dans ce domaine, nous traitons cela comme son propre monde, l’histoire de Venom est son propre monde », Serkis mentionné. «Il y a des hochements de tête et des petits moments comme celui-ci, le journal Daily Bugle, bien sûr, mais dans l’ensemble, il n’est pas au courant, ils ne sont pas au courant, à ce stade, d’autres personnages comme Spider-Man. Alors c’est comme ça que nous a choisi de jouer cet épisode particulier du film, mais nous attendrons de voir les petites choses que vous pouvez en retirer. «

Bien qu’il semble que la suite de Serkis ne dépendra pas trop des apparences d’autres personnages ou de quelque chose de trop évident, son utilisation des mots «à ce stade» donne certainement l’impression que l’intention éventuelle est de mélanger certains ingrédients du MCU. dans le monde de Venin. L’indice le plus évident à ce sujet, encore plus évident que ce journal géant de l’oeuf de Pâques, est le rôle de Michael Keaton dans un autre projet Sony Marvel, Morbius. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé que Keaton reprend le rôle d’Adrian Toomes AKA Vulture des MCU Spider-Man: retour à la maison, ce serait incroyablement étrange s’il finissait par jouer avec quelqu’un d’autre.

Venom: Let There Be Carnage trouve Tom Hardy dans le rôle de Eddie Brock, un journaliste d’investigation qui est l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui lui imprègne des capacités surhumaines et un alter-ego violent connu sous le nom de Venom. La bromance symbiotique sera plus que jamais remise en question grâce à l’arrivée de Cletus Kasady de Woody Harrelson, un tueur en série psychotique fou qui devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre connu sous le nom de Carnage. Venom: Que le carnage soit devrait sortir aux États-Unis le 24 septembre 2021. Cela nous vient des utilisateurs de Twitter Déo et Dillon.

Sujets: Venom 2, Venom, Avengers, Spider-man