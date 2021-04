10 choses sur Macarena Achaga, l’actrice qui joue Michelle Salas dans « Luis Miguel, la série »

L’actrice argentine Macarena Achaga sera chargée d’interpréter Michelle Salas, la fille du ‘Sol de México’ dans la deuxième saison de “Luis Miguel, la série», Dont la première le dimanche 18 avril 2021. Avec elle, Pablo Cruz Guerrero, Teresa Ruiz et Jade Ewen rejoignent le casting de la fiction Netflix.

En plus d’être interprète, Macarena Achaga est mannequin, chanteuse et animatrice de télévision, qui a fait ses débuts d’actrice en 2012 dans le feuilleton mexicain «Miss XV» et a été membre du groupe pop mexico-argentin «Eme 15» entre 2011 et 2014.

Pour en savoir plus sur la vie et la carrière de l’actrice qui rejoint le casting de « Luis Miguel, la série”Consultez la liste suivante.

1. C’EST «UN PEU DE PARTOUT»

Bien qu’elle soit née le 5 mars 1992 à Mar del Plata, Buenos Aires, dans une interview avec Clara Alonso Source, elle a reconnu qu’elle est « un peu de partout » et qu’elle n’aime pas être étiquetée avec une nationalité, car At à l’âge de 10 ans, il a émigré au Mexique après avoir vécu un certain temps en Espagne.

Macarena Achaga est née en Argentine, mais a vécu en Espagne et au Mexique (Photo: Netflix)

2. SA CARRIÈRE COMME MODÈLE

Macarena Achaga Elle a débuté dans le monde du mannequinat à l’âge de 15 ans et s’est internationalisée en participant aux campagnes publicitaires d’OÉ au Mexique, Instyle Mexico, Cosmopolitan, Para Teens, Para Ti, Elle, Sweet Victorian, Doll Finland et Muaa Argentina.

Macarena Achaga a commencé dans le monde du mannequinat à l’âge de 15 ans (Photo: Instagram / Macarena Achaga)

3. VOTRE ÉTAPE SUR MTV

En 2010, il a présenté «Los 10+ orders», une émission sur MTV Amérique latine qui est devenue l’une des émissions les mieux notées de la chaîne, elle a même été reconnue comme l’une des musiques les plus prestigieuses d’Amérique latine présentée par l’Argentine et Gabo Ramos.

Macarena Achaga a présenté « The 10+ requests », une émission sur MTV Latin America (Photo: Netflix)

4. VOTRE PREMIER PROTAGONIQUE

En 2012, elle est devenue la star de la série jeunesse « Miss XV », aux côtés de Paulina Goto et Natasha Dupeyron. Dans cette production mexicaine, elle incarne Leonora, une fille capable de dépasser tout le monde si nécessaire pour obtenir ce qu’elle veut.

Grâce à ce rôle, elle a été nominée pour la révélation aux Kids Choice Awards Argentina, et a également remporté le prix de Villain préféré aux Kids Choice Awards Mexico 2012.

5. ÉTAIT MEMBRE DE «EME 15»

Macarena Achaga a été confirmé comme le sixième membre du groupe pop mexico-argentin, « Eme 15 », en juin 2011. Le 24 avril de l’année suivante, le groupe a sorti son premier single « Wonderland ».

6. AUTRES PRODUCTIONS

En janvier 2013, l’Argentine a joué dans la série télévisée chilienne «Sitiados», aux côtés de Benjamín Vicuña et Marimar Vega. Cette même année, elle rejoint la troisième saison de la série colombienne « Cumbia ninja » en tant que Rocío Navarro.

En 2016, il a participé à la telenovela «El Volver de Lucas», la première coproduction péruvienne entre América Televisión et Telefe Internacional. Un an plus tard, elle participe à « La double vie d’Estela Carrillo » dans le rôle d’Olivia Nieves, et à « Le pilote ».

Macarena Achaga a participé à « La double vie d’Estela Carrillo » en tant qu’Olivia Nieves (Photo: Instagram)

7. PARTENAIRE DE LA COMMUNAUTÉ LGBT +

Le rôle de Valentina Carvajal dans «Amar a muerte» a fait d’elle une grande alliée de la communauté LGBT +. Son personnage dans le feuilleton avec Angelique Boyer et Michel Brown avait une relation lesbienne avec Juliana Valdés, jouée par l’actrice Bárbara López.

Macarena Achaga et Bárbara López dans une scène de « Amar a muerte » (Photo: Televisa)

8. C’EST UNE ICÔNE DE LA MODE ET IL DISPOSE D’UNE CHAÎNE YOUTUBE

Macarena Achaga Elle est considérée comme une icône de la mode, elle a même conçu un look spécial pour la collection printemps-été 2020 de la créatrice mexicaine Alexia Ulibarri. Le développement de ce type de projet, quelques tutoriels et tutoriels est ce qu’il partage sur le Youtube.

9. VOTRE RELATION AVEC JUANPA ZURITA

L’actrice argentine a une histoire d’amour avec l’influenceur Juanpa Zurita, qui incarne d’ailleurs le frère de Luis Miguel dans la série de Netflix. Apparemment, l’écrasement s’est produit lors des enregistrements de la deuxième saison de « Luis Miguel, la série».

10. «LE CANDIDAT» DANS LA VIDÉO AMAZON PRIME

Avant sa participation à la série de Netflix, Macarena Achaga faisait partie du casting de « El Candidato » (2020), un thriller politique de Vidéo Amazon Prime qui met en vedette James Purefoy, José María de Tavira, Eréndira Ibarra, Joaquín Cosío et Esmeralda Pimentel.

« Le candidat”Raconte l’écart entre l’espionnage, la politique et le crime à Mexico aujourd’hui. Alors que deux agents de la CIA se faufilent pour traquer le baron de la drogue le plus impitoyable du Mexique, ils découvrent les secrets les mieux gardés des plus hauts responsables politiques du pays.