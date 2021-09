La bande-annonce de Mutation libère un rat monstre dans la ville

Le scénariste/réalisateur Scott Jeffrey a recommencé en nous apportant un film dont nous ne savions pas que nous avions besoin avec La mutation. Quand une expérience tourne mal, un rat de laboratoire devient… Je ne sais pas ! J’appelle ça un ratosaure. Regardez la bande-annonce pour voir si vous pouvez me dire quel type d’ADN ce ratosaure a en lui.

Le créateur décrit ce thriller effrayant comme suit : « Après une expérience mortelle sur un rat qui tourne mal, le rat muté a été lâché dans une ville et un groupe de détectives est à la recherche de la bête. Le zoologiste Allen Marsh (Ricardo Freitas) doit travailler aux côtés d’une veuve en deuil pour aider les détectives à capturer et à exterminer le rat muté. À mesure que le nombre de corps augmente, personne n’est en sécurité et le rat grandit à un rythme rapide ! »

Ricardo Freitas est rejoint par Amanda-Jade Tyler, Abi Casson Thompson, James Robertson et Derek Nelson dans le rôle de Rat. Vous connaissez peut-être le travail de Derek Nelson dans le rôle de Billy ‘The Butcher’ dans Les loups-garous du Troisième Reich, qui nous trouve « En Allemagne au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, un groupe hétéroclite de soldats américains découvre le plan diabolique du docteur Mengele pour créer une armée imparable de loups-garous nazis. »

Le scénariste / réalisateur Scott Jeffrey est dans le monde de l’horreur depuis 2016, obtenant quelques hochements de tête des fans d’horreur pour Mère Krampus, basé sur le mythe de Frau Perchta, une sorcière qui vient les 12 jours de Noël en emmenant les enfants chaque nuit. Slogan ? « La liste coquine vient de devenir mortelle. » Beau. Vous pouvez également garder les yeux ouverts pour Exorciste Vengeance avec Robert Bronzi, qui, si vous n’êtes pas familier, est Charles Bronson réincarné. S’il n’est pas jeté dans ce biopic de Bronson que quelqu’un devrait faire, il n’y a pas de justice dans ce monde ! Regarde-le!

Et si vous n’avez pas vu le prochain de Jeffrey La malédiction de Humpty Dumpty bande-annonce, vous devrez peut-être le vérifier, car cela va vous faire changer d’avis. Il s’agit d’une patiente âgée atteinte de démence et de ses deux filles qui prennent soin d’elle, et les trois sont en quelque sorte réunies avec une poupée effrayante Humpty Dumpty dont la femme s’est débarrassée il y a des années. Elle ne se souvient pas pourquoi elle l’a jeté la première fois, mais la bande-annonce implique qu’elle abrite une force surnaturelle méchante. Le slogan ? « Il va vous faire craquer. » Pause pour les applaudissements. La date de sortie de la comptine d’horreur est le 26 novembre.

Et si vous ne pouvez pas attendre le 5 octobre pour obtenir votre correctif de ratosaure (voyez? Il pousse sur vous.), si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous installer confortablement sur le canapé après le dîner (fortement encouragé) et profiter Troll cannibale. Regardez un groupe de filles passer le week-end à la campagne pour se retrouver traquées par un troll bestial – et très affamé. Vous savez que vous voulez le slogan. « Préparez-vous à payer le péage ultime. »La mutation, du réalisateur Scott Jeffrey, arrive en DVD et numérique le 5 octobre.