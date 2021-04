Compétition inattendue de Henry Cavill

Jusqu’à la première de Bridgerton, Le sorceleur C’était l’une des séries qui a fait sensation sur Netflix. Ce n’était pas seulement à cause de son intrigue, mais que son protagoniste, Henry Cavill a beaucoup attiré l’attention des utilisateurs.

En plus du niveau d’acteur avec lequel il a joué le sorcier le plus célèbre d’aujourd’hui, Henry Cavill Il est également tombé amoureux de plus d’un avec sa silhouette sculpturale et travaillée. Et, d’un autre côté, son allure anglaise spectaculaire a également été ce qui l’a positionné comme l’un des acteurs les plus suivis du géant du streaming, au point que ses fans ont pleuré lorsqu’ils ont découvert sa nouvelle fréquentation.

Henry Cavill est l’un des acteurs les plus admirés. Photo: (Getty)



Cependant, Henry Cavill Il n’est pas le seul acteur britannique à briller autant pour sa manière d’agir que pour sa manière d’être et sa beauté. De Spoiler, nous vous présentons 6 autres acteurs britanniques qui vous feront tomber amoureux.

6 acteurs britanniques qui vous feront tomber amoureux

1. Tom Ellis

Né à Cardiff, Pays de Galles, Royaume-Uni le 17 novembre 1978, Tom Ellis a une longue histoire, mais est devenu mondialement connu pour son rôle dans Lucifer. La série, dans laquelle il personnifie le fils de Dieu le plus rebelle, l’a catapulté à la renommée mondiale comme l’un des acteurs les meilleurs, les plus charismatiques et les plus polyvalents de l’industrie du streaming.

Tom Ellis dans son rôle de Lucifer. Photo: (Tom Ellis)



2. Tom Holland

Né à Kingston Upon Thames, au Royaume-Uni, le 1er juin 1996, Tom Holland est l’un des jeunes acteurs les plus acclamés par la critique. Bien qu’il ait travaillé dès son plus jeune âge, son arrivée chez Marvel a été le grand boom de sa carrière, où il a réussi à montrer son aisance lorsqu’il s’agissait de changer radicalement de rôle.

En fait, étant le plus jeune super-héros de la franchise, il est également un favori des fans, qui ne peut s’empêcher d’admirer sa beauté.

Tom Holland est Spiderman. Photo: (Getty)



3. Regé – Jean Page

Né à Londres, au Royaume-Uni en 1990, Regé – Jean Page est la grande découverte de Netflix. Son rôle de Simon dans Bridgerton l’a lancé dans le monde entier en tant que l’un des acteurs qui ont le mieux joué un duc et, à son tour, comme le cœur du drame basé sur les romans de Julia Quinn.

Regé – Jean Page joue Simon. Photo: (Netflix)



4. Jonathan Bailey

Né à Wallingford, au Royaume-Uni, le 25 avril 1988, Jonathan Bailey est également l’un des principaux hommes de Bridgerton. Dans la première saison, il a joué Anthony Bridgerton et, dans le prochain épisode, il sera le nouveau protagoniste, ce qui a motivé ceux qui, en plus de regarder sa performance, le vénèrent pour sa beauté.

5. Sam Heughan

Né le 30 avril 1980 à Balmaclellan, au Royaume-Uni, Sam Heughan a atteint un niveau de renommée mondiale en tant que chevaleresque Jamie Fraser dans Outlander. Son rôle de grand guerrier écossais a été admiré, comme toute la série, pour la grande adaptation à l’époque de 1700 et, d’autre part, son allure et son amour avec lesquels il personnifiait également le protagoniste des romans de Diana Gabaldón. leurs fans sont fous.

Sam Heughan est l’idole écossaise d’Outlander. Photo: (IMDB)



6. Jamie Dornan

Né le 1er mai 1982 au Royaume-Uni, Jamie Dornan est la grande preuve que les femmes choisissent les mauvais garçons. Il est devenu célèbre dans le monde entier pour son rôle de sadique Christian Gray, un personnage qu’il a joué avec grand honneur, car il a également réduit au silence les siens et les étrangers par sa manière de contracter des relations sexuelles.