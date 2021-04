8 applications pour gagner des likes sur Facebook: les meilleures options de Google Play

Obtenez des likes et d’autres réactions sur Facebook avec ces 8 applications

Facebook est l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde et, sans aucun doute, il représente un lieu important pour se faire connaître.

Par conséquent, si vous avez un compte Facebook personnel ou professionnel et que vous souhaitez gagner des likes pour mieux vous positionner ou simplement devenir un influenceur, vous pouvez essayer l’une de ces applications pour augmenter le nombre de réactions et rendez tous vos messages viraux.

Meilleures applications pour gagner des likes sur Facebook

Si tu veux augmentez vos likes sur Facebook Nous vous montrons une liste des meilleures options que vous trouverez à télécharger sur le Google Play Store.

Liker

Nous commençons ce voyage avec une application qui nous permettra d’atteindre le bon public, tout d’abord, après l’avoir téléchargée, nous devons nous connecter avec notre compte Facebook. Nous pouvons le personnaliser pour connaître l’heure et les messages qui sont à la mode et utiliser ces données pour réaliser nos publications.

En outre, il dispose d’une section pour les recherches rapides et son interface est très simple d’utilisation. Avec Liker nous avons la possibilité de localiser le public idéal pour nos publications et ainsi obtenir plus de likes.

Likulateur

Nous pouvons utiliser cette application pour Facebook et Instagram. Une fonction importante de cette application est qu’elle fournit des statistiques importantes sur les likes que nous avons obtenus et dispose également d’une section pour vérifier le classement mondial des «likes» qui sont des tendances dans le monde.

Il faut être clair que cette application seule ne nous donnera pas de likesMais si nous sommes intelligents et savons comment étudier les tendances mondiales et ce qui a le plus fonctionné pour nous dans le passé, nous pouvons nous adapter à ce que le public recherche.

Appli Liker

Cette application est un guide complet pour obtenir plus de likes, commentaires et followers sur Facebook.

L’application promet beaucoup plus d’interactions sur notre compte si nous suivons tous ses conseils à la lettre. Cela ne fait pas de mal d’y jeter un coup d’œil et de voir comment nous pouvons améliorer nos publications pour toucher plus de personnes.

Swipa

Vous pouvez augmenter votre popularité sur Facebook en utilisant Swipa, c’est un peu compliqué à comprendre au début, mais c’est assez efficace. Choisissez la réaction que vous voulez pour votre photo, un like, je l’aime, je m’en soucie, puis cela vous indiquera quelles tâches nous devons faire pour l’obtenir, cela peut être de suivre une autre personne, de réagir, etc. Aussi nous pouvons payer avec de l’argent réel pour toucher plus de gens.

Huwi

La première chose à faire lors du téléchargement de Huwi est d’entrer sur Facebook et de conserver les publications dans l’option Publique. Une fois que cela est fait, nous pouvons entrer Huwi et demander les réactions que nous voulons dans ces publications. Le seul détail est que nous ne pouvons pas utiliser l’application à chaque fois que nous le voulons, puisque nous devons attendre jusqu’à 8 heures pour demander de nouvelles réactions.

Aime le sondage

Nous terminons ce top avec Like Survey, une application avec une interface simple et sans beaucoup de fonctions, mais qui fonctionne d’une manière différente de celles que nous avons déjà mentionnées. Cette application ce qu’il fait, c’est montrer notre contenu à toute votre communauté, et en fonction de la qualité de notre contenu, nous gagnerons des réactions et de nouveaux amis sur Facebook.

On peut faire de même, entrer dans l’appli pour voir le Facebook des autres utilisateurs qui ne sont pas nos amis sur le réseau social et réagir sur leurs publications.

BumperLiker

BumperLiker est une application qui tient ses promesses, le problème est qu’elle est en portugais et a quelques problèmes pour entrer.

Nous n’avons qu’à entrer nos données d’accès Facebook et toutes les photos que nous avons publiques apparaîtront automatiquement, c’est important, car si elles ne sont pas publiques, elles n’apparaîtront pas. Ensuite, nous cliquons sur envoyer des réactions et nous verrons comment elles apparaissent comme par magie dans nos publications.

Guide de 5K à 10K pour Unlimited Like

Nous terminons cette liste avec un autre guide qui promet de nous rendre plus célèbres. Ses conseils fonctionnent pour Facebook, Instagram et TikTok, même s’il faut dire que sa publicité est extrêmement invasive et est en anglais, donc si vous ne connaissez pas mieux la langue ou essayez de l’utiliser.

Si vous souhaitez obtenir plus de réactions rapidement sur vos publications Facebook, vous devriez jeter un œil à ces 8 applications que nous avons pour vous.

Rubriques connexes: Applications, applications gratuites

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂