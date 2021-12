Le sosie de Lili Reinhart avec Dylan Sprouse dans un film Prime Video

Le catalogue de Vidéo principale il grandit de plus en plus chaque jour. C’est pourquoi la plateforme, fondée en 2006, se positionne déjà comme la deuxième plus choisie par les utilisateurs et, chaque jour qui passe, elle compte plus d’abonnés. C’est que leurs stratégies semblent fonctionner, notamment celle de varier leur contenu entre films et séries de toutes sortes de genres et adaptés à tout âge.

Mais maintenant, l’une des bandes qui Vidéo principale récemment ajouté à votre bibliothèque a donné beaucoup de choses à dire. Au-delà du fait que l’histoire qu’il raconte est passionnante, la vérité est qu’il a une paire complètement inattendue. C’est parce qu’ils y travaillent Dylan époux et une actrice identique à Lili reinhart, l’ex-petite amie de son frère jumeau Cole.

Il s’agit de Après : en mille morceaux, un film de genre romantique qui dépasse toutes les attentes. Ce long métrage est la suite de Après : tout commence ici, qui est également disponible en Vidéo principale, et précisément Dylan époux C’était l’un des grands ajouts au drame. Mettant en vedette Josephine Langford, qui joue Tessa Young, c’est l’un des films les plus en vue de la plateforme.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel se lit comme suit : « Après avoir découvert la trahison d’Hardin Scott, l’innocence de Tessa Young sera détruite, la transformant en une femme indépendante et libérale. Hardin se rendra compte que ses sentiments pour Tessa sont réels et qu’il n’est pas prêt à la perdre. Cependant, Trevor, un collègue attrayant du travail de Tessa, a attiré son attention. Hardin devra se battre pour la récupérer”.

Et, c’est là que les personnages de Dylan époux, qui joue Trevor et Josephine Langford se rencontrent. Mais, la vérité est que cela a fait beaucoup de sensation puisque l’actrice a une grande ressemblance avec Lili reinhart, qui était depuis un an en couple avec Cole Sprouse. Pour les fans, c’était une pure surprise de voir ce couple car cela leur rappelait la parade nuptiale des protagonistes de Riverdale Car les frères Sprouse ont pratiquement le même visage.

