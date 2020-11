1 membre de la famille Kardashian ‘Never Trusted’ Larsa Pippen

Larsa Pippen et les Kardashian étaient amis pour ce qui semblait être une éternité. Ils partaient en vacances ensemble, assistaient côte à côte aux événements de la liste A et se tenaient même côte à côte pendant des moments assez difficiles.

Pour les Kardashian, Larsa était leur bras droit à qui ils pouvaient faire confiance. Cependant, il y a une personne dans la famille qui a toujours mis en doute les intentions de Pippen, et les affirmations choquantes qu’elle a faites lors de son récent entretien révélateur ont peut-être juste confirmé pourquoi cette personne avait des réserves à son sujet.

Khloé Kardashian, Lamar Odom, Kris Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kanye West, Kim Kardashian West, Caitlin Jenner et Kylie Jenner | Jamie McCarthy / Getty Images pour Yeezy Saison 3

Larsa Pippen s’est disputée avec les Kardashians en 2020

On ne sait pas exactement quand Larsa Pippen et les sœurs Kardashian ont cessé d’être amies, mais en juillet 2020, des fans aux yeux d’aigle ont remarqué que leur relation avait empiré.

Après que les utilisateurs des médias sociaux se sont rendu compte que Pippen et les Kardashian ne s’étaient plus suivis sur Instagram, ils ont commencé à spéculer que quelque chose n’allait pas dans leur amitié.

Mais ce n’est que lorsque les fans ont vu que personne dans la famille Kardashian ne souhaitait un joyeux anniversaire à Pippen le 6 juillet qu’ils ont été convaincus que l’amitié de longue date des besties était terminée. Pippen a également effacé ses médias sociaux de toute image ou vidéo mettant en vedette la famille, ce qui a en outre confirmé qu’elle et les Kardashian étaient passées.

Alors, qu’est-ce qui a exactement conduit à la décision du célèbre groupe de se distancer de Pippen? Eh bien, selon E! News, les amis de longue date se sont simplement séparés et étaient plus concentrés sur leur carrière et leur famille respectives que sur le maintien d’une amitié.

«L’amitié s’est naturellement dissociée au fil du temps parce que la vie arrive», a déclaré un initié à l’époque. «Kim se concentre sur les choses à la maison – obtenir Kanye [West] en bonne santé, ses quatre jeunes enfants, une école de droit et jonglant avec ses entreprises. Ils sont simplement à un endroit différent de leur vie et ne sont plus aussi proches qu’auparavant, mais ils n’ont pas du tout de mauvais sentiments et restent toujours en contact.

Pippen vient de faire des déclarations assez choquantes sur la famille Kardashian

En apparaissant sur Le Hollywood Raw podcast le 9 novembre, Pippen s’est ouvert aux hôtes Dax Holt et Adam Glyn sur la situation actuelle de sa relation avec la famille Kardashian.

Bien qu’elle n’ait pas plongé dans trop de détails, la première Vraies femmes au foyer de Miami La star a révélé à quoi ressemblait sa relation avec Kim Kardashian West aujourd’hui, affirmant qu’ils avaient «un type de relation différent» qu’avant.

Elle a également fait allusion à la façon dont leur relation était devenue tendue, suggérant que Kanye West était la raison de son éloignement avec le magnat de KKW Beauty.

«J’ai juste l’impression que Kanye était dans un endroit où il, vous savez, il ne faisait vraiment confiance à personne avec Kim», dit-elle. «Donc, j’ai l’impression d’être la personne qui me disait: ‘Oh, genre, ne sois pas si proche d’elle parce que tu es si proche d’elle’ que, tu sais, ça a quelque chose à voir avec ça . »

Pippen a ajouté: «Il a littéralement lavé le cerveau de toute la famille en pensant que, comme, je ne sais même pas quoi.

En plus de parler des Kardashian et de l’Ouest, la mère de quatre enfants a également fait des déclarations choquantes sur Tristan Thompson et Travis Scott. Non seulement a-t-elle nié avoir frappé le rappeur dans un club, affirmant que «cela ne s’était jamais produit», elle a également affirmé qu’elle «voyait en quelque sorte Tristan» avant qu’il ne commence à sortir avec Khloé Kardashian.

Kanye West n’était pas le plus grand fan de Pippen

Après que Pippen ait parlé de la famille Kardashian sur le Hollywood brut podcast, des initiés révélés à E! Des nouvelles de ce que la célèbre bande pense de son interview révélatrice.

Bien que les stars de la télé-réalité ne soient pas surprises que leur ancien ami ait parlé de leur relation, elles ont l’impression que Pippen est une «énergie toxique» et ne lui font plus confiance.

Kim Kardashian West et Larsa Pippen | Images Bauer-Griffin / GC

« Ils pensent qu’elle essaie de rester pertinente et Kim n’apprécie pas les accusations concernant Kanye », a déclaré un initié au média. «La famille est très protectrice les unes sur les autres et toutes ont l’impression qu’elle a violé leur vie privée en donnant des détails au public.»

Bien que les Kardashian voient maintenant les vraies couleurs de Pippen, une personne de la famille avait des réserves sur le Vraies femmes au foyer alun depuis le début, et ce n’est autre que Kanye West.

Selon des sources, le rappeur n’a jamais été le plus grand fan de Pippen et a eu des problèmes avec elle depuis qu’il a épousé Kardashian West.

Bien qu’il ne soit pas clair si West a jamais exprimé son scepticisme à propos de Pippen avec le reste de la famille, l’initié a déclaré: « Il ne lui a jamais fait confiance. »

Et maintenant que Pippen vient de faire exploser Kanye pour avoir prétendument facilité sa séparation de Kardashian West, nous pouvons voir pourquoi il ne l’aime pas trop.