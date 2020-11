Qui a écrit quels titres de chansons pour « BE »?

Aujourd’hui, Divertissement à grand succès a révélé la tracklist de BTSl’album de ÊTRE, qui tombera plus tard ce mois-ci. Le nom de chaque chanson est écrit à la main au crayon par un membre du BTS. Après avoir croisé divers échantillons de l’écriture de BTS, les fans ont peut-être compris qui est derrière chaque titre.

1. «La vie continue»

Bien que BTS n’ait pas confirmé les suppositions de ARMY, de nombreux fans pensent que « Life Goes On » a été écrit par RM.

Les courbes des lettres, la pression du crayon et le point sur le «i» sont tous très similaires à l’écriture manuscrite de RM vue dans cette lettre à un fan.

2. «내방 을 여행 하는 법» («Fly To My Room»)

L’écriture de «Fly To My Room» s’est avérée difficile à déchiffrer, mais certains pensent qu’elle pourrait appartenir à Jimin…

…ou Jungkook. La forme et le poids des lettres pour «Fly To My Room» sont similaires à l’écriture des deux membres, mais l’écriture de Jimin est plus rigide tandis que celle de Jungkook rebondit sur les lignes de cette carte postale.

3. « Bleu et gris »

«Blue & Grey» est l’un des titres de chansons dont on parle le plus sur ÊTRE. Certains fans disent que l’écriture ressemble à Sugac’est …

… Mais d’autres voient une ressemblance avec V‘s.

V a également une chanson inédite qui contient les paroles « Bleu et gris »: « Chaque fois que je pleure, chaque fois que je souris, peux-tu me regarder parce que je suis bleu et gris? »

« Chaque fois que je pleure, chaque fois que je souris, peux-tu me regarder parce que je suis bleu et gris, je veux juste être plus heureuse bébé ne me fais jamais pleurer » Omg est-ce que nous avons vraiment cette chanson de taehyung?! BLEU et GRIS? 😭 @BTS_twtpic.twitter.com/Q0piP4jfHE – ᴮᴱBTS History₇ (@ BTS_History613) 10 novembre 2020

4. «Skit»

Il y a huit pistes et sept membres. Cela signifie qu’un membre peut avoir écrit plus d’un titre de chanson ou que plusieurs membres ont écrit un titre de chanson ensemble.

Qui a écrit «Skit»? Les fans ne sont pas encore d’accord sur la réponse, mais Jimin, J-Hope, Jinet RM ont tous été suggérés.

Il y a quelques similitudes entre «Skit» et la lettre «Dear ARMY» de J-Hope.

5. «잠시» («Télépathie»)

Après avoir comparé l’écriture manuscrite des membres, certains fans pensent que Jin a écrit le titre de la piste 5.

La forme du «ㅁ» dans «잠시», l’inclinaison des mots vers la droite et la légère hausse vers la droite sont toutes très similaires à l’écriture de Jin pour cette carte postale.

Là encore, rien n’est gravé dans la pierre. Les fans ont également comparé le titre de la chanson à l’écriture de Jungkook.

6. «병» («Maladie»)

Qui a écrit «Dis-easy»? Le jeu de mots et le style d’écriture ont conduit les fans à deviner Jin pour cette chanson aussi.

7. «Restez»

L’une des choses intéressantes (et déroutantes) à propos de cette tracklist est à quel point l’écriture d’une personne peut être différente dans différentes langues. Après avoir comparé plusieurs échantillons d’écriture, certains fans disent que RM a écrit «Stay».

Il est l’un des seuls (sinon le seul) membre à basculer entre l’écriture de son «a» avec une boucle sur le dessus et aucun du tout.

8. «Dynamite»

Jungkook a-t-il écrit le titre de «Stay»? Ces lettres claires et clairement écrites disent «peut-être».