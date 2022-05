Elizabeth Olsen affirme qu’elle n’a jamais rencontré John Krasinski bien qu’elle ait joué dans un film avec lui

L’un des favoris des fans était l’introduction de John Krasinski (Un endroit silencieux, Le bureau) dans le rôle de Reed Richards, alias Mr Fantastic of the Fantastic Four.

Le retard de tournage a probablement été causé par la sécurisation d’un certain nombre d’acteurs de premier plan, tels que Krasinski et Patrick Stewart, qui ont repris son rôle bien-aimé de professeur X.

« Je ne pense même pas que dans mes rêves les plus fous, même dans ce premier brouillon, où c’est comme, faire les trucs les plus fous possibles, ai-je pensé que nous serions capables de faire ce que nous avons fini par faire dans le film. Je pense que nous avons réussi est plus fou que ce qui semblait possible. »