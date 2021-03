Google Fit peut désormais mesurer votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire

Google Fit fait l’objet d’une mise à jour: l’application de fitness du géant de la technologie pourra à l’avenir également mesurer votre fréquence cardiaque et respiratoire – très facilement sur votre smartphone.

Début février, Google a annoncé dans un article de blog qu’il souhaitait ajouter deux nouvelles fonctions de santé à l’application Google Fit: mesurer la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Selon PhoneArena, le moment est venu. Les propriétaires de pixels peuvent déjà télécharger la mise à jour pour Google Fit, d’autres smartphones Android suivront. Tout ce dont vous avez besoin pour collecter des données de santé, ce sont les caméras situées à l’avant et à l’arrière de votre smartphone.

Google Fit: voici comment fonctionnent les mesures de fréquence cardiaque et respiratoire

Mesurer la fréquence cardiaque sur un smartphone n’a rien de nouveau en soi. Il y a quelques années, certains smartphones Android dotés des applications appropriées pouvaient mesurer le pouls du doigt en envoyant de la lumière à travers la peau à l’aide d’un flash d’appareil photo. Que Google utilise uniquement la caméra ou la lumière LED pour cela ne peut pas être trouvé dans l’article de blog. Dans tous les cas, tout ce que vous avez à faire est de mettre votre doigt sur la caméra principale et de laisser Google Fit le mesurer.

Cependant, le suivi de la fréquence respiratoire est plus intéressant. Pour ce faire, sélectionnez la nouvelle fonction dans l’application Google Fit et placez votre smartphone devant vous afin que la caméra frontale puisse capturer le haut de votre corps. Ensuite, l’application enregistre une courte vidéo de vous et utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser votre fréquence respiratoire. Selon Google, ces valeurs ne sont pas suffisamment précises à des fins médicales. Cependant, ils peuvent fournir des indices sur votre santé et votre niveau de stress actuel.