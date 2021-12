Zoe Kravitz dit que le Batman est une histoire d’origine pour Selina Kyle

Les fans découvriront une nouvelle Selina Kyle dans Le Batman avec Zoë Kravitz jouant une nouvelle incarnation du personnage. Dans les teasers et les aperçus des photos, nous avons pu avoir un bon aperçu de Kravitz dans le rôle. Bien qu’elle ait certaines qualités qui rappellent Catwoman, elle n’est pas encore tout à fait la super-vilaine à part entière qu’elle est destinée à devenir.

Dans une récente interview avec Empire, Kravitz a jeté un peu plus de lumière sur son interprétation de Selina. Elle a noté comment Le Batman sert d’histoire d’origine pour la nouvelle Selina avec la future Catwoman « en train de déterminer qui elle est ». Kravitz taquine également un avenir radieux pour le personnage dans les suites inévitables, donc même si elle ne fait pas la transition complète vers la superspy également connue sous le nom de Catwoman dans Le Batman, nous le verrons probablement encore se produire sur toute la ligne.

« C’est une histoire d’origine pour Selina. C’est donc le début pour elle de découvrir qui elle est, au-delà de quelqu’un qui essaie de survivre. Je pense qu’il y a beaucoup d’espace pour grandir et je pense que nous la regardons devenir ce que j’en suis sûr sera la femme fatale.

On nous présentera Selina Kyle dans Le Batman, mais Riddler de Paul Dano sera le méchant principal du film. L’histoire suit Bruce Wayne environ deux ans après le début de sa carrière dans la lutte contre le crime à Gotham City, car le réalisateur Matt Reeves ne voulait pas replonger dans l’histoire d’origine de Bruce. Parce que Bruce est toujours un justicier débutant, il est toujours en train de comprendre les choses en tant que sauveur de Gotham City, et le Riddler s’avère être son défi le plus difficile à ce jour. Il sera intéressant de voir comment Selina figure également dans tout cela.

Batman devra également faire attention au pingouin, car Colin Farrell joue également le rôle d’Oswald Cobblepot dans le film. L’acteur a expliqué comment le rôle d’Oswald dans Le Batman est limité, mais il avait hâte de développer l’histoire du personnage. Farrell a signé pour diriger une série dérivée sur HBO Max en tant que Pingouin, qui est l’une des au moins deux émissions dérivées réalisées en collaboration avec Le Batman. L’autre série suivra les agents travaillant avec le département de police de Gotham.

Un récent résumé de Le Batman se lit comme suit: « Deux ans à traquer les rues alors que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne profondément dans l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) , Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Kravitz), Oswald Cobblepot/aka le Pingouin (Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/alias le Riddler (Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »

Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022.





