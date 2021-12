The Evil Dead Cast retrouve Bruce Campbell dans le prochain jeu vidéo

Une réunion complète de La mort diabolique fera partie de Evil Dead : le jeu. Prévu pour une sortie sur PC et consoles en février, le prochain jeu vidéo permet aux joueurs de travailler ensemble pour affronter les Deadites. À l’avant-garde, Bruce Campbell prête sa voix à Ash Williams et donne aux fans la possibilité d’atténuer la douleur avec le Boomstick de première main.

De plus, d’autres personnages sont introduits dans le jeu de toute la franchise. Avec les acteurs originaux prêtant leurs voix et ressemblances, plus de noms ont été révélés pour le casting de Evil Dead : le jeu. Sur Twitter, les développeurs ont confirmé que le jeu réunissait le casting de La mort diabolique, qui comprend le retour de Bruce Campbell dans le rôle de Ash, de Hal Delrich dans le rôle de Scotty et d’Ellen Sandweiss dans le rôle de Cheryl en tant que survivants jouables. Betsy Baker dans le rôle de Linda et Theresa Tilly dans le rôle de Shelly font également des apparitions spéciales.

D’autres annonces de casting ont révélé les favoris de la franchise d’ailleurs dans la série qui rejoignent également la mêlée. Arthur de Marcus Gilbert de Armée des Ténèbres sera un survivant jouable, ajoutant une touche médiévale au mélange. Ash contre Evil Dead Les fans seront également heureux de voir les retours de Ray Santiago dans le rôle de Pablo Simon Bolivar et de Dana DeLorenzo dans le rôle de Kelly Maxwell. Ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une quatrième saison de Ash contre Evil Dead, mais c’est certainement excitant de revoir les Ghost-Beaters ensemble.

« Je ferais le vieil homme », a récemment déclaré Bruce Campbell à propos du rôle d’Ash dans lequel il jouerait. « Il a toute l’expérience. Le jeune homme ne connaît pas son cul d’un trou dans le sol. Mais c’est ce qui est bien avec le jeu. Vous pouvez jouer d’autres personnages, vous pouvez jouer le possédé Ash. Donc, c’est vraiment le cas, quelle que soit votre humeur lorsque vous jouez. »

La ligne de connexion du jeu se lit comme suit : « Mettez-vous dans la peau d’Ash Williams ou de ses amis de l’emblématique Evil Dead franchise et travaillez ensemble dans un jeu chargé d’action multijoueur en coopération et en PVP ! Incarnez une équipe de quatre survivants, explorez, pillez, gérez votre peur et trouvez des objets clés pour sceller la brèche entre les mondes dans un jeu inspiré des trois originaux Evil Dead films ainsi que l’original de Starz Ash contre Evil Dead séries télévisées. »

C’est aussi bon que cela va devenir quand il s’agit de voir plus d’Ash Williams dans le Evil Dead univers. Campbell s’est retiré du rôle d’Ash dans d’autres projets d’action en direct, car représenter le tueur Deadite s’est avéré être une « lutte physique sans fin » à la fin de Ash contre Evil Dead. Heureusement, Campbell est toujours heureux de prêter sa voix à Ash pour que les fans tuent Deadites en tant que personnage sous forme numérique. Peut-être que si le jeu se vend assez bien, nous pourrions également obtenir une série animée, car Campbell a déclaré qu’il était prêt à exprimer Ash dans un Evil Dead dessin animé.

Evil Dead : le jeu sortira en février 2022 sur PC, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu sur le site officiel.





