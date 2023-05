Cinéma

Le septième film de la saga Mission Impossible arrivera mi-juillet. Avec le titre « Death Sentence » sera divisé en deux parties.



Ils révèlent combien de fois Tom Cruise a sauté de la falaise sur une moto

Depuis le milieu des années 90, Tom Croisière a joué ethan chassel’espion infaillible, dans la saga cinématographique Mission impossible. En juillet de cette année, un nouvel opus de la franchise intitulé « peine mortelle »qui sera divisé en deux parties, promettant des émotions et de l’action sans précédent.

Lors du tournage de « peine mortelle »l’une des séquences qui a retenu l’attention de tous était la cascade dangereuse réalisée par Tom Croisière. Dans les images, on peut voir l’acteur sauter d’une falaise sur une moto et la relâcher dans les airs avant de déployer un parachute.

Cette cascade est peut-être l’une des plus risquées de toute la carrière de l’acteur de 60 ans. Dans les coulisses, on a pu voir que Croisière Il n’a montré aucune peur pendant le tournage et a en fait proposé de reprendre la prise, déclarant qu’il pouvait tenir la moto plus longtemps pour profiter de la scène.

Bien que les détails exacts des mesures de sécurité prises pour le tournage de « Mission Impossible : Jugement mortel – Partie I » ou combien coûte votre assurance-vie, on sait que Tom Croisière Il a répété cette séquence plusieurs fois. Au total, il a sauté de la falaise six fois.

+Existe-t-il une séquence d’action plus dangereuse dans Mission Impossible 7 ?

Des scènes de ce qui pourrait être la séquence la plus dangereuse de toute la saga de Mission impossible. Il se murmure que Tom Croisière réussi à obtenir un sous-marin pour filmer ce film, qui sera vu à la fois dans la première partie de « peine mortelle » comme dans la seconde. Nous avons hâte de découvrir comment s’est déroulé le tournage sur cet impressionnant navire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?