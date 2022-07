Apple Watch Series 8 Pro pourrait coûter autant qu’un iPhone 13 Pro

Apple devrait lancer trois modèles de Watch Series 8 en septembre. En plus des deux modèles bien connus avec des tailles d’affichage de 41 et 45 millimètres, un autre modèle encore plus grand doit sortir cette année. Cette variante pourrait s’appeler Apple Watch Series 8 Pro et est peut-être aussi chère qu’un iPhone 13 Pro.

Des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles Apple élargirait cette année sa Watch Series avec un nouveau modèle destiné aux sports extrêmes. Il devrait offrir un écran plus grand que les modèles précédents et disposer d’un boîtier de protection spécial. Dans sa newsletter actuelle (via AppleInsider), l’éditeur de Bloomberg et initié d’Apple, Mark Gurman, a traité un peu du nom possible du nouveau modèle et a déjà une idée du coût de la smartwatch.

Watch Series 8 Pro : Pour les sportifs de l’extrême

Plusieurs noms possibles pour le nouveau modèle de smartwatch d’Apple circulent actuellement en ligne, notamment Apple Watch Extreme, Apple Watch Max ou encore Apple Watch Explorer Edition. Cependant, Gurman croit fermement qu’Apple marquera le nouveau modèle avec le suffixe « Pro ». Le nouveau modèle s’intégrerait dans la série Pro d’autres appareils Apple. De plus, l’étiquette « Pro » signale également une valeur et un statut plus élevés.

Le groupe cible auquel s’adresse l’Apple Watch Series 8 Pro sont les athlètes de l’extrême et tous ceux « qui, autrement, obtiendraient une montre de sport haut de gamme de Garmin pour des entraînements intensifs », écrit Gurman. Avec l’introduction du modèle Pro, cependant, Apple pourrait éventuellement abandonner le modèle Edition de sa série Watch. Jusqu’à présent, ces modèles ont toujours été les options les plus chères de la Watch Series.

Aussi cher qu’un iPhone 13 Pro ?

Gurman a également une idée concrète du prix de la Watch Series 8 Pro. L’éditeur Bloomberg estime que le modèle Pro coûtera entre 900 € et 1 000 €, soit à peu près autant qu’un iPhone 13 Pro coûte actuellement aux États-Unis. Apple pourrait justifier le prix élevé avec un écran plus grand et des matériaux de meilleure qualité comme le titane.

Il n’y a pas encore d’informations officielles sur le matériel de la Watch Series 8 Pro. Selon Gurman, en plus d’un écran et d’une batterie plus grands, la smartwatch pourrait également proposer une puce S8 et un capteur pour mesurer la température corporelle.