Zendaya n’avait aucune idée que son audition MCU était pour MJ dans le redémarrage de Spider-Man de Marvel

Zendaya a connu une augmentation rapide à un jeune âge, de la royauté de Disney à la plus jeune actrice lauréate d’un prix Emmy de l’histoire pour Euphorie. L’actrice fait également partie du MCU dans le rôle de MJ, le principal amour de Spider-Man. Dans une interview avec GQ, Zendaya a révélé que le célèbre voile de secret que Marvel Studios jette sur tous ses projets l’avait empêchée de savoir qu’elle auditionnait pour jouer MJ dans Spider-Man: retour à la maison quand elle a lu pour la partie.

«Nous n’étions pas censés savoir que les pages de script que nous lisions étaient pour Spider-man, mais j’ai découvert que c’était pour Spider-man parce que j’ai de bons agents. Mais je ne savais pas quel rôle j’étais auditionner pour. Je pensais juste que c’était «fille dans le film Spider-man». Je ne savais pas vraiment quel personnage, ou quel genre de personnage, ils seraient. Juste avant le test d’écran, ils disaient en quelque sorte d’accord, ce sont les personnages pour lesquels nous lisons, MJ étant l’un d’entre eux et moi comme « oh ce serait trop cool! »

Alors que l’on croyait auparavant Zendaya Coleman jouerait le rôle de l’intérêt amoureux classique de Spider-Man Mary Jane Watson, son personnage s’est finalement révélé être Michelle Jones alias MJ, un nouveau personnage conçu spécialement pour les films.

Zendaya et Tom Holland ont montré une chimie étincelante l’un en face de l’autre dans le Homme araignée des films. Pourtant, le rôle de MJ est souvent celui d’une demoiselle en détresse, et fondamentalement un rôle de soutien au voyage de Peter Parker. Dans une autre interview avec GQ, Zendaya a expliqué qu’elle avait passé 2020 à dire non à de tels rôles pour l’avenir, car elle voulait se concentrer sur les parties qui défient et l’aider à grandir en tant qu’acteur.

« Ce n’est pas nécessairement que l’un des [the scripts] étaient mauvais ou quelque chose comme ça. J’avais juste l’impression que beaucoup de rôles que je lisais, en particulier les rôles féminins, étaient comme, j’aurais pu les jouer tous comme la même personne et cela n’aurait pas eu d’importance, si cela avait du sens. La meilleure façon de le décrire est juste comme, ils serviraient généralement le but d’aider le personnage masculin à arriver là où il doit aller, à faire ce qu’il doit faire. Ils n’ont pas vraiment d’arc qui leur est propre. Et ils se sentent généralement très unidimensionnels dans le sens où ils n’ont pas beaucoup de couches, ce qui signifie qu’ils semblent tous très un peu comme la même personne encore et encore. Ça aurait été génial et ça aurait été bien, mais je n’aurais pas du tout grandi. «

MJ sera prochainement vu dans le prochain troisième Homme araignée film qui devrait présenter Spidey au multivers. Réalisé par Jon Watts, la suite actuellement sans titre de Spider-Man: loin de chez soi stars Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch. Le film arrive en salles le 17 décembre 2021. Les remarques de Zendaya sur le rejet des scripts viennent de GQ.

