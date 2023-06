Mark Ruffalo dirigera la nouvelle série policière de HBO par le créateur de Mare of Easttown, Brad Ingelsby

Le monde de la télévision a une autre raison de s’exciter, car HBO annonce une nouvelle série avec le titre de travail temporaire de Projet du groupe de travail de Brad Ingelsby. Au centre de ce projet se trouve l’acteur primé, Marc Ruffaloqui tiendra le rôle principal de la série.

Le projet marque une nouvelle union entre HBO et le cerveau derrière Jument d'Easttown, Brad Ingelsby. La collaboration entre les deux parties a déjà apporté le succès au petit écran de leur projet précédent. Leurs retrouvailles ne pouvaient que signifier une bonne chose pour HBO et les fans du créateur. Francesca Orsi, EVP Programming, Head of HBO Drama Series and Films a également partagé son enthousiasme envers le nouveau projet. « Nous sommes absolument ravis de nous associer à nouveau à Brad Ingelsby, le brillant auteur derrière Jument d'Easttown. La créativité illimitée de Brad et sa capacité inégalée à captiver le public sont tout simplement inspirantes, et nous ne pouvons pas être plus enthousiastes à l'idée de nous lancer dans un autre voyage ensemble. Lorsque l'occasion s'est présentée de s'associer à Mark dans une autre série, nous avons tous sauté sur l'occasion de le voir à nouveau insuffler une grande humanité dans un nouveau rôle. Nous sommes également honorés de collaborer avec Jeremiah, un réalisateur hors pair dont la profonde compréhension de la narration visuelle ne fera qu'élever ce projet vers de nouveaux sommets. La convergence de ces talents est tellement excitante, et nous avons hâte de partager cette histoire avec le monde. Il convient de noter que cette nouvelle série n'a pas encore été prévue pour la production, ajoutant une couche de mystère à l'annonce. La décision de HBO de donner le feu vert à la série malgré le stade précoce de développement signifie la confiance du réseau dans la vision créative d'Ingelsby et les prouesses de performance de Ruffalo. Cette confiance n'est pas infondée compte tenu des éloges de la critique et de l'accueil du public pour leurs œuvres précédentes, en particulier celles d'Ingelsby. Jument d'Easttown et les performances de Ruffalo dans HBO Je sais que c'est vrai et Le cœur normal. Ce que la nouvelle série signifie pour la deuxième saison en se concentrant sur la jument de Kate Winslet est aussi un mystère qui n'est apparemment pas encore prêt à être résolu. CONNEXES: Ce sont les meilleurs films de Mark Ruffalo, classés

Détails préliminaires sur Projet du groupe de travail de Brad Ingelsby

La prémisse du spectacle à venir est aussi intrigante que les personnes derrière. La série tourne autour d’un groupe de travail chargé de l’application de la loi et des criminels qu’ils poursuivent. La tension inhérente à l’intrigue et la dynamique complexe entre les forces de l’ordre et les criminels promettent de faire de cette série une montre captivante. Cependant, on peut s’attendre à ce que la narration ne soit pas aussi simple.

Compte tenu de la réputation d’Ingelsby pour l’élaboration de récits complexes remplis de surprises, les téléspectateurs doivent être préparés à des rebondissements inattendus et à une exploration approfondie des personnages. Il a le don d’apporter de la profondeur et de la complexité à ses histoires, de sorte que les téléspectateurs peuvent s’attendre à une série qui approfondit les complexités des personnages et les énigmes morales.

En attendant d’avoir plus de détails, une chose est sûre : le Projet du groupe de travail de Brad Ingelsby a le potentiel de devenir une autre vedette de l’impressionnant portefeuille de drames stimulants et de haute qualité de HBO.