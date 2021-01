Rafael Amaya et Ana Layevska, comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils se sont terminés: histoire d’amour

Rafael Amaya a beaucoup parlé ces dernières semaines en raison de son apparition publique après avoir été «perdu» pendant plusieurs mois. Il avait disparu de la scène publique en raison d’une dépendance à la drogue et à l’alcool, mais grâce à son ami Roberto Tapia, il a pu entrer et commencer sa convalescence.

L’acteur, reconnu pour son rôle de «Le Seigneur des cieux« comme Aurelio Casillas, a passé quatre mois à l’hôpital à lutter contre ses addictions à la clinique de réadaptation, que le boxeur Julio Cesar Chavez dirige avec son père. Il a admis que la clé de son rétablissement a été son disposition et humilité en tout temps.

Les fans célèbrent maintenant ça Rafael Amaya peut avoir officiellement expiré son ajout le 22 décembre 2020, alors ils espèrent qu’il reviendra au petit écran avec de nouveaux projets. Dans le même temps, ces événements leur ont également rappelé certains vieux couples de Amaya qui n’ont pas commenté le situation de l’acteur.

L’un d’eux était Ana Layevska, avec qui il a duré plusieurs années avant de mettre officiellement fin à la relation. Les deux ont été vus ensemble sur tous les podiums, décrits par leurs partisans comme le couple parfait, mais l’amour s’est terminé dans le 2010. ¿Qu’est-ce qui leur est arrivé et comment est né l’amour? Ici, nous vous disons.

COMMENT RAFAEL AMAYA ET ANA LAYEVSKA se sont-ils rencontrés?

Ana Layevska et Rafael Amaya (Photo: Univisión)

Comme beaucoup de fans s’en souviennent, Rafael Amaya et Ana Layevska ils se sont rencontrés sur le tournage de « Les deux visages d’Ana», Une telenovela qui a produit Televisa avec Productions Fonovideo dans le 2006. Les deux étaient les visages principaux de l’émission, mettant en vedette l’un des romains les plus chauds de la télévision à l’époque.

Elle a joué Ana Escudero Vivanco et il à Rafael Bustamante. Tôt plutôt que tard, la romance a sauté de la petit écran à la réalité dans le 2007, l’air très heureux sur chaque tapis rouge auquel ils ont participé ensemble, posant devant les caméras avec un grand sourire aux lèvres.

Ils étaient sérieux, alors ils ont décidé d’emménager ensemble pour vivre leur histoire d’amour. Alors ils sont passés 3 ans et dans le 2010 ils ont décidé mettre fin à la cour pour de bon. Le publiciste de l’acteur a déclaré au magazine Les gens en espagnol Quoi « Il n’y a rien à dire publiquement, seulement que chacun d’entre eux suivra son chemin personnel et professionnel, désormais plus plein d’expérience et d’amour pour la vie. La décision était d’un commun accord».

Ana Layevska et Rafael Amaya (Photo: PeopleEnEspañol)

Plus tard, l’acteur a admis que depuis cette déclaration, la romance s’était terminée il y a plusieurs semaines. Aucun d’eux n’a précisé la raison de leur rupture, mais comment c’était un accord commun, les fans croient que la vie quotidienne a tout simplement brûlé complètement la flamme de l’amour.

Dans le 2018, Ana Layevska a parlé du programme « La cuillère du sabbat » sur Rafael Amaya et la situation difficile qui se produisait. À l’époque, son personnage de « Le Seigneur des cieux«Il était tombé dans le coma, et on suppose que c’est à cause des dépendances de l’acteur qu’ils ont décidé de continuer le programme sans lui. Elle a commenté qu’elle était très désolée, car c’était un rôle qui avait marqué sa vie:

Ana Layevska et Rafael Amaya (Photo: Univisión)

« Quel dommage! C’était six saisons. Je pense que ce personnage a changé sa vie. Je suis très heureux que le Seigneur des Cieux soit entre vos mains. Je pense que c’est un projet qui a été extrêmement populaire et qui est devenu largement connu et je lui souhaite bonne chance dans ce qui suit.», A-t-il conclu Layevska devant divers médias télévisés.

Contrairement à Amaya, l’actrice a trouvé le véritable amour avec Rodrigo Moreira, qu’il a épousé dans le 2014. Il 9 décembre 2017, sa première fille Masha est né, fruit de plusieurs années de relation avec son partenaire. Au début de 2020, son deuxième fils est né, publiant jusqu’à aujourd’hui des photos avec sa famille et à quel point ils sont heureux ensemble.