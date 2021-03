Avantages de marcher après avoir mangé: si vous voulez éviter la prise de poids et réduire le risque de cancer, une marche de 10 à 30 minutes après avoir mangé est nécessaire.

Après un repas, la promenade a toujours été dite bénéfique pour le corps. Selon la recherche, selon la capacité de votre corps, vous pouvez marcher 10 à 30 minutes après un repas. Cette marche empêche la prise de poids en brûlant des calories et réduit également le risque de maladies comme le cancer. Sachez pourquoi il est important de marcher après avoir mangé…

La digestion est meilleure

La digestion est meilleure si vous marchez après avoir mangé. Lorsqu’il y a mouvement du corps, le mouvement des aliments dans les intestins devient également plus rapide. En conséquence, la nourriture est digérée rapidement et facilement. En dehors de cela, le risque d’ulcères gastro-duodénaux, d’irritation thoracique, de crampes d’estomac et de cancer colorectal est également réduit.

Les niveaux de sucre dans le sang restent sous contrôle

Le risque d’augmentation de la glycémie est moindre s’il y a un mouvement continu dans la marche ou le corps après avoir mangé de la nourriture. Une recherche menée en 2016 indique qu’une marche de 10 minutes après un repas réduit la glycémie qui augmente après un repas.

Le risque de maladie cardiaque diminue

On rapporte que l’activité physique est bénéfique pour le cœur depuis des décennies. Cela a également été prouvé dans la recherche. Selon le ministère américain de la Santé, une marche de 10 minutes après avoir mangé permet de réduire le risque de maladies cardiaques.

Ne prend pas de poids

Les experts disent que marcher après les repas brûle des calories. Si vous faites une telle routine, le risque de prise de poids est réduit dans une large mesure. Mais gardez à l’esprit que vous devriez éviter de manger plus d’huile et d’épices par jour.

La pression artérielle n’augmente pas

Selon les National Institutes of Health, une marche de 10 minutes permet de contrôler l’augmentation de la pression artérielle. Les experts disent qu’en marchant, gardez à l’esprit que votre vitesse de marche ne doit pas être rapide.

