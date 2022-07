La fin de « Keep Breathing » expliquée : Liv survit-elle et retrouve-t-elle Danny ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Melissa Barrera, « Keep Breathing » (« Keep Breathing » dans sa langue d’origine)c’est une série Netflix créé par Martin Gero et Brendan Gall. Le drame de survie disponible sur la plateforme de streaming à partir du 28 juillet 2022 raconte l’histoire de Liv, une avocate new-yorkaise qui se retrouve bloquée dans la forêt canadienne après que l’avion qu’elle voyageait s’est écrasé.

Désespérée de se rendre à Inuvik après l’annulation de son vol, Liv Rivera monte à bord de l’avion privé de deux inconnus. Après la catastrophe, l’avocat essaie d’aider les étrangers, mais ne parvient à en sauver qu’un, qui peu de temps avant de mourir avoue que leur vol n’est pas enregistré, c’est-à-dire que personne ne les recherchera ni ne les sauvera.

Malgré l’eau glaciale, Liv décide de retourner à l’avion au fond du lac pour récupérer des objets et des fournitures de valeur, mais tout ce qu’elle obtient, ce sont deux mallettes pleines de factures et de médicaments, apparemment les hommes qui ont accepté de l’emmener étaient des passeurs. .

Liv sortant l’un des pilotes du lac dans « Continuez à respirer » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « KEEP BREATHING » ?

Au milieu de nulle part, le protagoniste de « Continuer à respirer» lutte pour trouver de la nourriture, du feu, de l’eau et un abri tout en faisant face à ses démons personnels. Sa mère était une artiste qui se sentait piégée, alors elle a quitté sa famille pour poursuivre ses rêves. Bien que son père ait fait de son mieux pour prendre soin d’elle, Liv a toujours senti que quelque chose les séparait.

Des années plus tard, Liv est devenue une femme solitaire, obsédée par son travail et réticent à établir un lien affectif. En effet, lorsque son père tombe malade, elle refuse de passer du temps avec lui, ce qui la hante après sa mort.

De même, bien qu’elle aime Danny, un associé du cabinet d’avocats de New York, elle insiste pour le repousser et le couper de sa vie. Après avoir mis fin à leur relation amoureuse, Liv découvre qu’elle est enceinte, mais préfère ne rien lui dire.

Mais tous ses souvenirs ne sont pas douloureux, puisque certains l’aident à survivre dans la forêt. et trouver un moyen de sortir de cet endroit. Il construit une boussole rudimentaire et commence à suivre une lumière qu’il a vue à la tombée de la nuit dans l’espoir de trouver de l’aide.

Cependant, il ne lui faut pas longtemps pour se perdre et tomber dans un trou profond. Alors qu’elle lutte pour sortir, elle confronte le souvenir de sa mère dans son subconscient et parvient à surmonter son traumatisme. Au long de « Continuer à respirer», son subconscient prend également la forme de son père et de Danny, ce qui l’aide à panser ses blessures et à réfléchir sur ses erreurs.

Liv piégée dans une grotte avec le souvenir de sa mère la tourmentant dans « Continue à respirer » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « GARDER LA RESPIRATION » ?

Liv survit-elle et retrouve-t-elle Danny ?

Liv avait peur d’être comme sa mère, mais son papa lui montre que même si elle lui ressemble, elle ne suivra pas forcément le même chemin. Cela la motive à continuer après être tombée d’une grande hauteur et avoir été très blessée.

Après une longue marche sous la pluie, l’avocate atteint une rivière et malgré la peur, elle se met à l’eau avec une bûche pour rester à flot. Alors que le courant l’emporte, elle se souvient de tout ce qui est bon et mauvais dans sa vie, ainsi que des conséquences de ses décisions.

Quand il semble que c’est la fin de Liv deux hommes la sortent de la rivière et tentent de la ranimer. Après quelques minutes, les étrangers abandonnent, cependant, l’avocate ouvre les yeux juste avant que l’écran ne devienne noir.

Bien que Liv survive, ce qui lui arrive après son expérience traumatisante n’est pas montré. Rentre-t-il chez lui et récupère-t-il Danny ? Lui dit-elle qu’elle est enceinte et qu’ils fondent une famille ? Pendant son séjour à Rio, il entrevoit son avenir avec Danny et son fils.